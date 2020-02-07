2020-02-07T11:13+0300
2020-02-07T11:13+0300
https://ria.ru/20200207/1564385393.html
Друзья московского Валли: отряд роботов под землей
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РИА Новости
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РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Друзья московского Валли: отряд роботов под землей
Рассказываем про помощников работников Мосводоканала, исследующих подземные лабиринты.
2020-02-07T11:13+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=7932706&type=mp4
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PT1M32S
Друзья московского Валли: отряд роботов под землей
Рассказываем про помощников работников Мосводоканала, исследующих подземные лабиринты.