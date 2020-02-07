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Друзья московского Валли: отряд роботов под землей
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РИА Новости
Друзья московского Валли: отряд роботов под землей
Рассказываем про помощников работников Мосводоканала, исследующих подземные лабиринты.
2020-02-07T11:13+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=7932706&type=mp4
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564385244_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_8876e9ad12a183f44813621d5011f3bf.jpg
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PT1M32S

Друзья московского Валли: отряд роботов под землей

11:13 07.02.2020
49
Рассказываем про помощников работников Мосводоканала, исследующих подземные лабиринты.
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МосводоканалМосква
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