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В Москве сломалась электричка на Киевском направлении
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РИА Новости

В Москве сломалась электричка на Киевском направлении

11:03 07.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПригородная электричка на одной из подмосковных станций
Пригородная электричка на одной из подмосковных станций
© РИА Новости / Максим Блинов
Пригородная электричка на одной из подмосковных станций. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Движение электропоездов задерживается на Киевском направлении Московской железной дороги в сторону области из-за неисправного электропоезда, сказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На платформе "Солнечная" сломался электропоезд, следовавший в Наро-Фоминск. Задержка в движении составляет порядка 30 минут", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сломавшуюся электричку сейчас оттаскивает в тупик маневровый локомотив. Обстоятельства происшествия выясняются.
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Московская область (Подмосковье)Происшествия
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