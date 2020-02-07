В Москве сломалась электричка на Киевском направлении

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Движение электропоездов задерживается на Киевском направлении Московской железной дороги в сторону области из-за неисправного электропоезда, сказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На платформе "Солнечная" сломался электропоезд, следовавший в Наро-Фоминск. Задержка в движении составляет порядка 30 минут", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сломавшуюся электричку сейчас оттаскивает в тупик маневровый локомотив. Обстоятельства происшествия выясняются.