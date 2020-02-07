Во Владивостоке китайские овощи стали возвращаться в торговые сети

ВЛАДИВОСТОК, 7 фев - РИА Новости. Дешевые китайские овощи стали возвращаться в торговые сети Владивостока, после открытия границы первый десяток машин доставил помидоры и огурцы, сообщил РИА Новости председатель совета директоров одного из основных ритейлеров рынка, торговой сети "Реми" Дмитрий Сулеев.
Ранее сообщалось, что в магазинах Приморья пропали или резко подорожали помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны. Крупные торговые сети объяснили это тем, что китайские овощи не привозят, а местные производители завышают цены, на огурцы и помидоры они доходили до 550 и 600 рублей за килограмм. До закрытия границы с КНР из-за коронавируса китайские помидоры и огурцы в торговых сетях региона стоили 100-180 рублей.
"Да, овощи вернулись, первый десяток машин для нашей торговой сети доставил китайские помидоры и огурцы. Как дальше будут идти поставки, зависит не от нас", - рассказал Сулеев.
Он добавил, что китайские овощи значительно дешевле азербайджанских или турецких, но стоят чуть дороже, чем были ранее.
"Поставщики, пользуясь ситуацией, подняли цены, но китайские овощи всё равно остаются самыми дешевыми. Например, помидоры в нашей сети стоят от 158 до 179 рублей, огурцы - от 188 до 200 рублей", - сказал собеседник агентства.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV