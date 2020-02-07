Во Владивостоке китайские овощи стали возвращаться в торговые сети

Ранее сообщалось, что в магазинах Приморья пропали или резко подорожали помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны. Крупные торговые сети объяснили это тем, что китайские овощи не привозят, а местные производители завышают цены, на огурцы и помидоры они доходили до 550 и 600 рублей за килограмм. До закрытия границы с КНР из-за коронавируса китайские помидоры и огурцы в торговых сетях региона стоили 100-180 рублей.