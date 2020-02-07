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Отравившиеся подростки из Кузбасса начали дышать самостоятельно
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РИА Новости

Отравившиеся подростки из Кузбасса начали дышать самостоятельно

10:12 07.02.2020 (обновлено: 10:13 07.02.2020)
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 7 фев - РИА Новости. Состояние подростков из Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области, отравившихся медикаментами, улучшилось настолько, что их отключили от аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф Антон Дужик.
Ранее сообщалось, что 15-летний мальчик и 14-летняя девочка, отравившиеся неизвестным веществом, были найдены на мосту на проспекте Кирова. Подростки в тяжелом состоянии были доставлены в реанимацию. Для определения тактики лечения в медучреждение выезжала бригада токсикологов из Кемерово. Следователи по данному факту начали доследственную проверку. Позже выяснилось, что подростки отравились медикаментами.
"Подростков отключили от аппаратов ИВЛ, но они все еще находятся под пристальным наблюдением врачей в отделении реанимации", – рассказал пресс-секретарь.
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КемеровоЛенинск-КузнецкийКемеровская областьПроисшествия
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