Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-07T16:13+0300
https://ria.ru/20200207/1564381260.html
В Ростовской области завершили расследование дела серийного убийцы
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

В Ростовской области завершили расследование дела серийного убийцы

09:56 07.02.2020 (обновлено: 16:13 07.02.2020)
7004
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 фев – РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Ростовской области Давида Сарабашяна, обвиняемого в насилии и убийствах пяти девушек, сообщает СУСК России по региону.
По версии следствия, в октябре 2018 года на территории ЖК "Суворовский" в Ростове-на-Дону Сарабашян накинул свернутую в несколько раз куртку на шею незнакомой ему 25-летней девушки, отчего она потеряла сознание. После этого он ее изнасиловал и задушил, считает СК. Было возбуждено уголовное дело, Сарабашяна задержали.
"В ходе расследования уголовного дела следователям удалось получить неопровержимые доказательства причастности Сарабашяна не только к преступлениям, совершенным в 2018 году, но и к ряду аналогичных преступлений, совершенных им в прошлые годы", - говорится в релизе.
Во время оперативных мероприятий с обвиняемым в 4 убийствах в Ивановской области
26 декабря 2019, 08:00
"Только жене не говорите": многодетного отца обвинили в серии убийств
Так, следователи установили, что два преступления мужчина совершил еще в октябре и апреле 2000 года. "Являясь военнослужащим воинской части в городе Ростове-на-Дону, он самовольно покинул место несения службы и совершил два нападения на ранее ему незнакомых женщин 27 и 32 лет. Накинув на шею потерпевших ремень, он перетащил их в безлюдное место, где изнасиловал, а затем задушил", - сообщает СУСК.
В ноябре 2001 года и в июле 2003 года он аналогичным способом изнасиловал и убил 16-летнюю девушку и 41-летнюю женщину, отметили в ведомстве. Кроме того, в марте 2015 года Сарабашян напал на 29-летнюю женщину, но ей удалось сбежать. Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у мужчины расстройство сексуального предпочтения в виде садизма.
Винничевский в возрасте 16 лет. Фотография из материалов дела
16 января, 08:00
Школьник-душитель: история самого молодого маньяка СССР Винничевского
По нескольким эпизодам преступлений против половой неприкосновенности и свободы у женщин уголовное преследование в отношении Сарабашяна было прекращено из-за истечения сроков давности. В настоящее время ему вменяются по одному эпизоду покушение на изнасилование, изнасилование, насильственные действия сексуального характера и пять эпизодов убийств.
"По уголовному делу собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказано в информации.
Максим Петров. Стоп-кадр передачи Честный детектив телеканала Россия-1
17 января, 08:00
"Одних спасал, других убивал": как детский врач стал серийным маньяком
904140
Обсудить 0
Следственный комитет РФРостовская областьРостов-на-ДонуРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Города России. Чебоксары
В Чувашии отстранили от должности шестого министра
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Полиция Грозного проверит обстоятельства инцидента с журналисткой
Израильский истребитель F-16
Генерал прокомментировал инцидент с едва не сбитым лайнером в Сирии
Актер Кирк Дуглас в Беверли-Хиллз, Калифорния. 16 ноября 1982
Биография Кирка Дугласа
Угольный разрез в Кемеровской области
В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля
Школа
В Приморье учительница объясняла правила на примере нецензурной фразы
Астероид над Землей
Ученый объяснил, почему инопланетяне не услышат земные радиопередачи
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Станция Пушкинская московского метрополитена
Московское метро обратится в полицию из-за пранков про коронавирус
Дмитрий Махонин
Биография Дмитрия Махонина
Автомобили итальянской полиции
В Милане обнаружили тело россиянки
Председатель правительства Михаил Мишустин
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Прокуратура
Дело об убийстве стюардессы в Новой Москве направили в суд
Дети в школе
Власти Артема прокомментировали ситуацию с платными шкафчиками в школе
Актер Кирк Дуглас
Умер актер Кирк Дуглас
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
03:58В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
03:50СМИ: Дженнифер Энистон поужинала с бывшим возлюбленным
03:45Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за визит в страну
03:35Космонавт рассказал об очереди на МКС до 2023 года
Лента новостейМолния