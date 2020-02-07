В Ростовской области завершили расследование дела серийного убийцы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 фев – РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Ростовской области Давида Сарабашяна, обвиняемого в насилии и убийствах пяти девушек, сообщает СУСК России по региону.

По версии следствия, в октябре 2018 года на территории ЖК "Суворовский" в Ростове-на-Дону Сарабашян накинул свернутую в несколько раз куртку на шею незнакомой ему 25-летней девушки, отчего она потеряла сознание. После этого он ее изнасиловал и задушил, считает СК. Было возбуждено уголовное дело, Сарабашяна задержали.

"В ходе расследования уголовного дела следователям удалось получить неопровержимые доказательства причастности Сарабашяна не только к преступлениям, совершенным в 2018 году, но и к ряду аналогичных преступлений, совершенных им в прошлые годы", - говорится в релизе.

Так, следователи установили, что два преступления мужчина совершил еще в октябре и апреле 2000 года. "Являясь военнослужащим воинской части в городе Ростове-на-Дону, он самовольно покинул место несения службы и совершил два нападения на ранее ему незнакомых женщин 27 и 32 лет. Накинув на шею потерпевших ремень, он перетащил их в безлюдное место, где изнасиловал, а затем задушил", - сообщает СУСК.

В ноябре 2001 года и в июле 2003 года он аналогичным способом изнасиловал и убил 16-летнюю девушку и 41-летнюю женщину, отметили в ведомстве. Кроме того, в марте 2015 года Сарабашян напал на 29-летнюю женщину, но ей удалось сбежать. Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у мужчины расстройство сексуального предпочтения в виде садизма.

По нескольким эпизодам преступлений против половой неприкосновенности и свободы у женщин уголовное преследование в отношении Сарабашяна было прекращено из-за истечения сроков давности. В настоящее время ему вменяются по одному эпизоду покушение на изнасилование, изнасилование, насильственные действия сексуального характера и пять эпизодов убийств.