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https://ria.ru/20200207/1564379590.html
СМИ: Минпромторг хочет сократить закупки иностранной радиоэлектроники
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РИА Новости

СМИ: Минпромторг хочет сократить закупки иностранной радиоэлектроники

09:22 07.02.2020 (обновлено: 12:32 07.02.2020)
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© Depositphotos / AnthonyczДеталь схемы
Деталь схемы
© Depositphotos / Anthonycz
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Минпромторг подготовил проект директивы, предусматривающей сокращение закупок иностранной радиоэлектроники для российских госкомпаний, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
По данным издания, министерство направило проект на согласование в правительство, в том числе курирующему промышленность вице-премьеру Юрию Борисову. Содержание документа подтвердил представитель Минпромторга, отмечает газета.
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Министерство предлагает, чтобы представители государства в совете директоров госкомпаний инициировали "обсуждение технологической зависимости компаний от иностранной радиоэлектроники", пишет издание. Исходя из предложения, компании должны поддержать проведение раз в квартал стресс-тестов и переход на закупки отечественной радиоэлектроники из специального реестра. Отмечается, что это распространяется и на "дочек" госкомпаний. Представитель Борисова пояснил, что стресс-тесты — это оценка вероятных сценариев валютных и санкционных рисков и киберугроз.
Минфин не поддерживает проект директивы, а Минэкономразвития запросило дополнительную информацию, пишет газета со ссылкой на представителя Минпромторга.
1832000413
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Юрий Борисов (вице-премьер)ВедомостиМинистерство промышленности и торговли РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
МинФин, очевидно, враги. А предложение правильное, сам занимаюсь электроникой, невероятно многое можно заменить на своё. Особенно с гос.ресурсами и большими заказами.
7 февраля, 10:08
nnikolo.fedoseev
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