СМИ: Минпромторг хочет сократить закупки иностранной радиоэлектроники

Министерство предлагает, чтобы представители государства в совете директоров госкомпаний инициировали "обсуждение технологической зависимости компаний от иностранной радиоэлектроники", пишет издание. Исходя из предложения, компании должны поддержать проведение раз в квартал стресс-тестов и переход на закупки отечественной радиоэлектроники из специального реестра. Отмечается, что это распространяется и на "дочек" госкомпаний. Представитель Борисова пояснил, что стресс-тесты — это оценка вероятных сценариев валютных и санкционных рисков и киберугроз.