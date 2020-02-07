СМИ: Минпромторг хочет сократить закупки иностранной радиоэлектроники

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Минпромторг подготовил проект директивы, предусматривающей сокращение закупок иностранной радиоэлектроники для российских госкомпаний, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
По данным издания, министерство направило проект на согласование в правительство, в том числе курирующему промышленность вице-премьеру Юрию Борисову. Содержание документа подтвердил представитель Минпромторга, отмечает газета.
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Министерство предлагает, чтобы представители государства в совете директоров госкомпаний инициировали "обсуждение технологической зависимости компаний от иностранной радиоэлектроники", пишет издание. Исходя из предложения, компании должны поддержать проведение раз в квартал стресс-тестов и переход на закупки отечественной радиоэлектроники из специального реестра. Отмечается, что это распространяется и на "дочек" госкомпаний. Представитель Борисова пояснил, что стресс-тесты — это оценка вероятных сценариев валютных и санкционных рисков и киберугроз.
Минфин не поддерживает проект директивы, а Минэкономразвития запросило дополнительную информацию, пишет газета со ссылкой на представителя Минпромторга.