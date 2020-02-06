Россия продолжит сопровождать процесс примирения в ЦАР, заявили в МИД

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия и дальше продолжит сопровождать процесс национального примирения в Россия и дальше продолжит сопровождать процесс национального примирения в Центральноафриканской Республике в координации с президентом страны и международными партнерами, говорится в заявлении МИД РФ по случаю годовщины подписания в Банги хартумских соглашений о примирении между правительством ЦАР и вооруженными группировками.

Правительство ЦАР и представители вооруженных группировок 6 февраля 2019 года по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.

"Продолжим плотное сопровождение процесса национального примирения в Центральноафриканской Республике, действуя в координации с руководством этой страны во главе с президентом Фостеном Арканжем Туадерой, Африканским союзом и международными партнерами ЦАР, а также на площадке ООН и ее Совета Безопасности", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ также отметили, что Россия намерена и далее оказывать ЦАР всестороннюю помощь в целях урегулирования обстановки, в том числе путем содействия реформированию сектора безопасности.

"Убеждены, что повышение боеготовности и профессиональной подготовки национальной армии и правоохранительных органов позволит эффективно противостоять деятельности незаконных вооруженных формирований, обеспечить защиту гражданского населения и будет способствовать распространению полноты государственной власти на всю территорию ЦАР", - подчеркнули в министерстве.