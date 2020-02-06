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Россия продолжит сопровождать процесс примирения в ЦАР, заявили в МИД
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РИА Новости

Россия продолжит сопровождать процесс примирения в ЦАР, заявили в МИД

20:48 06.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия и дальше продолжит сопровождать процесс национального примирения в Центральноафриканской Республике в координации с президентом страны и международными партнерами, говорится в заявлении МИД РФ по случаю годовщины подписания в Банги хартумских соглашений о примирении между правительством ЦАР и вооруженными группировками.
Правительство ЦАР и представители вооруженных группировок 6 февраля 2019 года по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.
"Продолжим плотное сопровождение процесса национального примирения в Центральноафриканской Республике, действуя в координации с руководством этой страны во главе с президентом Фостеном Арканжем Туадерой, Африканским союзом и международными партнерами ЦАР, а также на площадке ООН и ее Совета Безопасности", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД РФ также отметили, что Россия намерена и далее оказывать ЦАР всестороннюю помощь в целях урегулирования обстановки, в том числе путем содействия реформированию сектора безопасности.
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"Убеждены, что повышение боеготовности и профессиональной подготовки национальной армии и правоохранительных органов позволит эффективно противостоять деятельности незаконных вооруженных формирований, обеспечить защиту гражданского населения и будет способствовать распространению полноты государственной власти на всю территорию ЦАР", - подчеркнули в министерстве.
Ранее посол РФ в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко сообщил в интервью РИА Новости, что Москва продолжит оказывать военную помощь этой африканской стране. Так, например, осенью Россия поставила ЦАР две партии легкого стрелкового оружия на безвозмездной основе.
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Владимир Титоренко (посол России в ЦАР )МИД РФЦАРООНРоссияВ мире
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