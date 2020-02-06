Адвокат назвал дату рассмотрения жалобы на арест директора "Тайгана"

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Рассмотрение апелляционной жалобы на арест директора крымского парка львов "Тайган" Рассмотрение апелляционной жалобы на арест директора крымского парка львов "Тайган" Олега Зубкова назначено на 11 февраля, сообщил РИА Новости его адвокат Арман Петросян.

Белогорский райсуд в понедельник отправил Зубкова в СИЗО за нарушение ранее избранной меры пресечения - подписки о невыезде. Как сообщалось, он 20 января пропустил заседание суда по делу о нападении льва на посетительницу парка. Адвокат подал апелляционную жалобу в Верховный суд Крыма.

"Слушания по моей апелляционной жалобе назначены на 11 февраля на 14.00", - сказал РИА Новости Петросян.

По его словам, апелляция будет рассмотрена Верховным судом Республики Крым.

Ранее в СК сообщали, что 46-летняя туристка из Кирова в июле 2018 года заказала экскурсию "Прогулка со львами" в парке "Тайган" . Когда она фотографировалась со львом, хищник укусил ее за руку, потерпевшей понадобилась госпитализация.