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Адвокат назвал дату рассмотрения жалобы на арест директора "Тайгана"
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РИА Новости

Адвокат назвал дату рассмотрения жалобы на арест директора "Тайгана"

18:51 06.02.2020 (обновлено: 18:52 06.02.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВладелец парка "Тайган" Олег Зубков
Владелец парка Тайган Олег Зубков
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Владелец парка "Тайган" Олег Зубков. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Рассмотрение апелляционной жалобы на арест директора крымского парка львов "Тайган" Олега Зубкова назначено на 11 февраля, сообщил РИА Новости его адвокат Арман Петросян.
Белогорский райсуд в понедельник отправил Зубкова в СИЗО за нарушение ранее избранной меры пресечения - подписки о невыезде. Как сообщалось, он 20 января пропустил заседание суда по делу о нападении льва на посетительницу парка. Адвокат подал апелляционную жалобу в Верховный суд Крыма.
Владелец парка Тайган Олег Зубков после заседания в Белогорском районном суде
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"Слушания по моей апелляционной жалобе назначены на 11 февраля на 14.00", - сказал РИА Новости Петросян.
По его словам, апелляция будет рассмотрена Верховным судом Республики Крым.
Ранее в СК сообщали, что 46-летняя туристка из Кирова в июле 2018 года заказала экскурсию "Прогулка со львами" в парке "Тайган". Когда она фотографировалась со львом, хищник укусил ее за руку, потерпевшей понадобилась госпитализация.
Сафари-парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно живут около 60 львов, включая редких белых особей. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведены под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Наталья Поклонская
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