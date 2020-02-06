Угрожавшая Зеленскому депутат Рады не пришла в Госбюро расследований

КИЕВ, 6 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" София Федина не пришла в Госбюро расследований по делу об угрозах действующему главе государства Владимиру Зеленскому, сообщила в четверг пресс-служба бюро.
Ранее волонтер Маруся Зверобой заявила, что Зеленский присутствовал на ее допросе в рамках дела об угрозах главе государства. Адвокат Зверобой Андрей Писаренко сообщил, что волонтер получила статус подозреваемой, следователь попросил ей меру пресечения в виде личного обязательства.
"Будучи надлежащим образом уведомленным, депутат София Федина для вручения письменного уведомления о подозрении в государственное бюро расследований не явилась", - говорится в сообщении пресс-службы бюро.
Сама депутат пояснила, что не смогла прийти в Госбюро из-за болезни. "Я уже несколько дней лежу больная с ангиной", - приводит слова Фединой агентство "Украинские новости".
После визита Зеленского в Донбасс Федина и Зверобой записали видеообращение к главе государства, в котором говорили о том, что он может погибнуть в Донбассе, когда "там случайно может разорваться граната". В связи с этим роликом украинские правоохранители завели уголовное дело.
В ноябре 2019 года партия "Европейская солидарность" опубликовала запись в Facebook, в которой требовала закрыть уголовное дело, возбужденное из-за видеообращения Фединой. В партии считают, что оно "является преследованием за взгляды".