Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T21:05+0300
https://ria.ru/20200206/1564367931.html
Угрожавшая Зеленскому депутат Рады не пришла в Госбюро расследований
https://cdn22.img.ria.ru/images/156094/18/1560941850_0:211:3072:1939_1036x0_80_0_0_e111076bcc6bdb75d35b52763c160906.jpg
РИА Новости

Угрожавшая Зеленскому депутат Рады не пришла в Госбюро расследований

18:50 06.02.2020 (обновлено: 21:05 06.02.2020)
1054
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 6 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" София Федина не пришла в Госбюро расследований по делу об угрозах действующему главе государства Владимиру Зеленскому, сообщила в четверг пресс-служба бюро.
Ранее волонтер Маруся Зверобой заявила, что Зеленский присутствовал на ее допросе в рамках дела об угрозах главе государства. Адвокат Зверобой Андрей Писаренко сообщил, что волонтер получила статус подозреваемой, следователь попросил ей меру пресечения в виде личного обязательства.
Пожилые женщины кормят голубей на одной из улиц в Дебальцево, Украина
Вчера, 03:23
Соратница Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России
"Будучи надлежащим образом уведомленным, депутат София Федина для вручения письменного уведомления о подозрении в государственное бюро расследований не явилась", - говорится в сообщении пресс-службы бюро.
Сама депутат пояснила, что не смогла прийти в Госбюро из-за болезни. "Я уже несколько дней лежу больная с ангиной", - приводит слова Фединой агентство "Украинские новости".
После визита Зеленского в Донбасс Федина и Зверобой записали видеообращение к главе государства, в котором говорили о том, что он может погибнуть в Донбассе, когда "там случайно может разорваться граната". В связи с этим роликом украинские правоохранители завели уголовное дело.
В ноябре 2019 года партия "Европейская солидарность" опубликовала запись в Facebook, в которой требовала закрыть уголовное дело, возбужденное из-за видеообращения Фединой. В партии считают, что оно "является преследованием за взгляды".
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве
Вчера, 14:33
СМИ: Зеленский убеждал свою фракцию, что не распустит Раду досрочно
1241001
Обсудить 0
Маруся ЗверобойЕвропейская солидарностьВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
МИД Китая призвал не верить слухам о коронавирусе
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве
Зеленский рассказал о ходе расследования по прослушке премьера Украины
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Зампостпреда в ООН раскритиковал позицию западных стран по Украине
Небоскребы делового центра Москва-сити
Топ-менеджер Henkel сравнил Россию со сказочной страной Эльдорадо
Скульптура с логотипом Google Android
Эксперты назвали Android-приложения, которые лучше удалить
Айдар Акаев, старший сын первого президента Киргизии Аскара Акаева
В Москве умер сын экс-президента Киргизии, сообщили СМИ
Наручники
Адвокат: обвиненный в госизмене пенсионер был контрразведчиком
Сортированный уголь на складе обогатительной фабрики
Польские госкомпании больше не будут закупать российский уголь
Президент РФ Владимир Путин на совместном расширенном заседании президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию
Путин ввел патентное налогообложение животноводства и растениеводства
Флаг Украины
Украинский телеканал "1+1" покажет мелодрамы только на русском языке
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
ВОЗ впервые отметила снижение числа заболевших коронавирусом в Китае
Молодая пара
Врач рассказал, сколько секса нужно для здоровья
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
В Турции рассказали о переговорах с США по российским С-400
Химлаборатория боевиков в сирийском городе Дума
ОЗХО назвала виновных в утечке по расследованию "химатаки" в Думе
Маруся Зверобой
Угрожавшая Зеленскому волонтер заявила, что он был на ее допросе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01ООН выделит еще 30 миллионов долларов на гумоперации в Идлибе
01:56Эксперт заявил о попытке возложить на СССР ответственность за Холокост
01:55Иран готов помочь решить разногласия Турции и Сирии в Идлибе
01:47Лавров: Россия и Мексика выступают за политический диалог в Венесуэле
01:43США одержимы идеей диктата в Латинской Америке, заявил Лавров
01:37Блок "Фрегат" с 34 спутниками OneWeb отделился от "Союза"
01:31Лавров: США скоро ответят по заявлению о недопустимости ядерной войны
01:27Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
Лента новостейМолния