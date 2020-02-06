Угрожавшая Зеленскому депутат Рады не пришла в Госбюро расследований

Ранее волонтер Маруся Зверобой заявила, что Зеленский присутствовал на ее допросе в рамках дела об угрозах главе государства. Адвокат Зверобой Андрей Писаренко сообщил, что волонтер получила статус подозреваемой, следователь попросил ей меру пресечения в виде личного обязательства.

"Будучи надлежащим образом уведомленным, депутат София Федина для вручения письменного уведомления о подозрении в государственное бюро расследований не явилась", - говорится в сообщении пресс-службы бюро.

Сама депутат пояснила, что не смогла прийти в Госбюро из-за болезни. "Я уже несколько дней лежу больная с ангиной", - приводит слова Фединой агентство "Украинские новости".

После визита Зеленского в Донбасс Федина и Зверобой записали видеообращение к главе государства, в котором говорили о том, что он может погибнуть в Донбассе, когда "там случайно может разорваться граната". В связи с этим роликом украинские правоохранители завели уголовное дело.