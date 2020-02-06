Путин надеется на выполнение поручений по науке и образованию

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что поручения по итогам заседания президиума Госсовета и Совета по науке и образованию будут выполнены на самом высоком уровне.

"Хочу поблагодарить и выразить надежду на то, что после этой предварительной работы, после того, как мы сейчас примем соответствующие документы в виде поручений, правительству адресованные там некоторые вопросы, парламенту, что мы все вместе продолжим активно работать над реализацией тех задач, которые были сформулированы как основные, и сделаем это на самом высоком уровне", - сказал Путин, закрывая заседание президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.

Глава государства подчеркнул, что "те национальные цели развития, которые мы сформулировали, и те национальные проекты... как инструменты достижения этих целей... не смогут быть реализованы без кадрового обеспечения этой работы".