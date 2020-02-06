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Путин надеется на выполнение поручений по науке и образованию
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РИА Новости

Путин надеется на выполнение поручений по науке и образованию

17:56 06.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместное расширенное заседание президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию
Президент РФ Владимир Путин проводит совместное расширенное заседание президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин проводит совместное расширенное заседание президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что поручения по итогам заседания президиума Госсовета и Совета по науке и образованию будут выполнены на самом высоком уровне.
"Хочу поблагодарить и выразить надежду на то, что после этой предварительной работы, после того, как мы сейчас примем соответствующие документы в виде поручений, правительству адресованные там некоторые вопросы, парламенту, что мы все вместе продолжим активно работать над реализацией тех задач, которые были сформулированы как основные, и сделаем это на самом высоком уровне", - сказал Путин, закрывая заседание президиума Госсовета и Совета по науке и образованию.
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Глава государства подчеркнул, что "те национальные цели развития, которые мы сформулировали, и те национальные проекты... как инструменты достижения этих целей... не смогут быть реализованы без кадрового обеспечения этой работы".
"И мы понимаем, что поскольку значительная часть этой работы, а можно сказать, большая часть этой работы, будет и должна быть сосредоточена в регионах, там и должен появиться этот кадровый потенциал, который обеспечит нам реализацию поставленных задач. Поэтому это не проходящая тема. Это не дежурная тема для всех нас и для вас как для руководителей регионов Российской Федерации и для представителей высшей школы, да и среднего, в том числе, образования", - отметил Путин.
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