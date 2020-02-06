Тюменский губернатор восхитился врачами, работающими в зоне карантина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Врачи, работающие в зоне карантина по коронавирусу под Тюменью, получат уникальный опыт, сообщил в четверг, отвечая на вопросы жителей региона, губернатор Тюменской области Александр Моор.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая. Люди были доставлены на карантин в санаторий "Градостроитель" под Тюменью.
"Я восхищен нашими медиками, которые фактически в условиях санатория должны были за двое суток сделать обсервационный госпиталь. Причем, это люди, которые до этого работали в разных учреждениях, разного профиля. Но, собравшись в один большой коллектив, они смогли приготовить и помещение, и оборудование, разработать всю необходимую документацию. Это просто фантастика. У нас работают звезды. Низкий поклон. Безусловно, это уникальный опыт, который получат наши врачи. Не дай бог его еще где-то применить. Но если где-то потребуется помощь, мы всегда сможем прийти на помощь", - сказал Моор.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV