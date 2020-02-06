Тюменский губернатор восхитился врачами, работающими в зоне карантина

"Я восхищен нашими медиками, которые фактически в условиях санатория должны были за двое суток сделать обсервационный госпиталь. Причем, это люди, которые до этого работали в разных учреждениях, разного профиля. Но, собравшись в один большой коллектив, они смогли приготовить и помещение, и оборудование, разработать всю необходимую документацию. Это просто фантастика. У нас работают звезды. Низкий поклон. Безусловно, это уникальный опыт, который получат наши врачи. Не дай бог его еще где-то применить. Но если где-то потребуется помощь, мы всегда сможем прийти на помощь", - сказал Моор.