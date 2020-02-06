В Минобороны назвали срок передачи ракетоносцев Ту-160М в ВС

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Первые модернизированные бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160М поступят в ВС РФ, как и планировалось, в 2021 году, а далее с каждым годом поставки будут расти, сообщает Минобороны в четверг.
"В рамках действующего контракта передача в войска модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М начнется в 2021 году с дальнейшим ежегодным увеличением количества поставок", - говорится в пресс-релизе.
В рамках глубокой модернизации на Ту-160М установлено новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, система управления, радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронного противодействия.
Как итог – существенно выросла общая эффективность бомбардировщика, а дальность полета выросла на тысячу километров.