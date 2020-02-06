Круглый стол о резком росте напряженности на северо-западе Сирии

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10 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол в связи с обострением ситуации на северо-западе Сирии после гибели турецких военных в Идлибе.