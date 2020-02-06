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Круглый стол о резком росте напряженности на северо-западе Сирии
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РИА Новости

Круглый стол о резком росте напряженности на северо-западе Сирии

13:43 06.02.2020
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10 февраля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол в связи с обострением ситуации на северо-западе Сирии после гибели турецких военных в Идлибе.
Участники:
- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;
- заместитель директора Института прогнозирования и урегулирования политических конфликтов Александр КУЗНЕЦОВ;
- эксперт РСМД Руслан МАМЕДОВ;
- директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктор НАДЕИН-РАЕВСКИЙ.

3 февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат. В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что инцидент "будет иметь последствия" для Дамаска, и Анкара не позволит войскам президента Асада закрепиться в идлибской зоне. Одновременно турецкий лидер упрекнул Россию в том, что она не исполняет свои обязательства в рамках Астанинского и Сочинского соглашений. Свою обеспокоенность недавними столкновениями между военными Турции и Сирии выразил генсек ООН Антониу Гутерриш, призвавший к незамедлительной деэскалации ситуации. Совет Безопасности ООН по просьбе Великобритании, США и Франции проведет экстренное совещание по ситуации на северо-западе Сирии.

Насколько реально развитие вооруженного конфликта между Анкарой и Дамаском в Идлибе? Можно ли говорить о серьезном ущербе отношениям между Москвой и Анкарой, нанесенном последним вооруженным инцидентом? Почему он вообще произошел? Анкара не может повлиять на боевиков в Идлибе – или не заинтересована в этом? Каковы планы Турции на северо-западе Сирии? Как выбраться из идлибского лабиринта взаимоисключающих интересов?

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