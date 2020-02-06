Круглый стол о резком росте напряженности на северо-западе Сирии

Участники:
- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;
- заместитель директора Института прогнозирования и урегулирования политических конфликтов Александр КУЗНЕЦОВ;
- эксперт РСМД Руслан МАМЕДОВ;
- директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктор НАДЕИН-РАЕВСКИЙ.
3 февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат. В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что инцидент "будет иметь последствия" для Дамаска, и Анкара не позволит войскам президента Асада закрепиться в идлибской зоне. Одновременно турецкий лидер упрекнул Россию в том, что она не исполняет свои обязательства в рамках Астанинского и Сочинского соглашений. Свою обеспокоенность недавними столкновениями между военными Турции и Сирии выразил генсек ООН Антониу Гутерриш, призвавший к незамедлительной деэскалации ситуации. Совет Безопасности ООН по просьбе Великобритании, США и Франции проведет экстренное совещание по ситуации на северо-западе Сирии.
Насколько реально развитие вооруженного конфликта между Анкарой и Дамаском в Идлибе? Можно ли говорить о серьезном ущербе отношениям между Москвой и Анкарой, нанесенном последним вооруженным инцидентом? Почему он вообще произошел? Анкара не может повлиять на боевиков в Идлибе – или не заинтересована в этом? Каковы планы Турции на северо-западе Сирии? Как выбраться из идлибского лабиринта взаимоисключающих интересов?
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- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;
- заместитель директора Института прогнозирования и урегулирования политических конфликтов Александр КУЗНЕЦОВ;
- эксперт РСМД Руслан МАМЕДОВ;
- директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Виктор НАДЕИН-РАЕВСКИЙ.
3 февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат. В тот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что инцидент "будет иметь последствия" для Дамаска, и Анкара не позволит войскам президента Асада закрепиться в идлибской зоне. Одновременно турецкий лидер упрекнул Россию в том, что она не исполняет свои обязательства в рамках Астанинского и Сочинского соглашений. Свою обеспокоенность недавними столкновениями между военными Турции и Сирии выразил генсек ООН Антониу Гутерриш, призвавший к незамедлительной деэскалации ситуации. Совет Безопасности ООН по просьбе Великобритании, США и Франции проведет экстренное совещание по ситуации на северо-западе Сирии.
Насколько реально развитие вооруженного конфликта между Анкарой и Дамаском в Идлибе? Можно ли говорить о серьезном ущербе отношениям между Москвой и Анкарой, нанесенном последним вооруженным инцидентом? Почему он вообще произошел? Анкара не может повлиять на боевиков в Идлибе – или не заинтересована в этом? Каковы планы Турции на северо-западе Сирии? Как выбраться из идлибского лабиринта взаимоисключающих интересов?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
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