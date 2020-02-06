Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T08:24+0300
https://ria.ru/20200206/1564305450.html
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
https://cdn23.img.ria.ru/images/155101/27/1551012706_0:172:3072:1900_1036x0_80_0_0_905caf40e0d7104176bb959a60dd0918.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

08:24 06.02.2020
1209
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВетер в Москве
Ветер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Ветер в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Снег, метель и до минус 3 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня погода будет определяться влиянием и прохождением тёплого атмосферного фронта, связанного с северо-атлантическим циклоном. Поэтому будет облачно, временами снег, метель. В Москве сегодня потеплее до минус 1-3, по области от 0 до минус 5", - рассказал Тишковец.
Снегопад
5 февраля, 15:22
Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
Он добавил, что атмосферное давление будет падать и составит 732 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, порывистый.
720001
Обсудить 0
ПогодаМоскваОбщество
Рекомендуем
Трасса М-4 Дон
На участке трассы М-4 ограничили движение пассажирского транспорта
Вид на Московский Кремль
В Москве зафиксировали резкое падение атмосферного давления
Погода в Москве
Синоптики пообещали москвичам самую холодную ночь зимы
Снегопад
Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
Сотрудник коммунальной службы убирает снег на территории природно-ландшафтного парка Зарядье в Москве
Жителей Москвы предупредили о метели и снежных заносах
Молодая семья на прогулке
Синоптик заявил о смещении аномально теплой погоды в России на восток
Набережная в Сочи зимой
В Сочи объявили штормовое предупреждение
Ситуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии
В МИД сообщили о гибели российских специалистов в Сирии
Строительство газопровода Северный поток-2
Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
Видео отражения сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску
Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео
Молодая пара
Врач рассказал, сколько секса нужно для здоровья
Пара оформляет документы на развод
"Об этой тонкости не все знают". Ловушка для выходцев из России
Полицейский в Грузии
В грузинском монастыре убили россиянина, пишут СМИ
Президент РФ Владимир Путин
Путин снял с должностей четырех генералов МВД и МЧС
Сенатор Митч Макконнелл беседует с журналистами после того, как сенат проголосовал за оправдание президента США Дональда Трампа в деле по импичменту. Вашингтон, США. 5 февраля 2020
Сенат США провалил импичмент Трампа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
23:55Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
23:55США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
23:49OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
23:48Советник Трампа обсудил с членами Совбеза ООН "сделку века"
23:40Посол Британии оценил влияние Brexit на отношения с Ираном
23:35Пушков оценил отмену Британией части пошлин на российские товары
23:24Помпео и Гуаидо договорились "удвоить усилия" по смещению Мадуро
23:21Эксперт прокомментировал создание в США Альянса религиозных свобод
23:08ОЗХО назвала виновных в утечке по расследованию "химатаки" в Думе
23:06В Госдуме намерены продлить эксперимент по цифровому голосованию
23:02Замгенпрокурора Украины готовит иск о клевете против депутата Рады
22:55Samsung объяснил блокировку "умных" телевизоров в России
Лента новостейМолния