Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Снег, метель и до минус 3 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня погода будет определяться влиянием и прохождением тёплого атмосферного фронта, связанного с северо-атлантическим циклоном. Поэтому будет облачно, временами снег, метель. В Москве сегодня потеплее до минус 1-3, по области от 0 до минус 5", - рассказал Тишковец.
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Он добавил, что атмосферное давление будет падать и составит 732 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, порывистый.