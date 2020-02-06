Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

"Сегодня погода будет определяться влиянием и прохождением тёплого атмосферного фронта, связанного с северо-атлантическим циклоном. Поэтому будет облачно, временами снег, метель. В Москве сегодня потеплее до минус 1-3, по области от 0 до минус 5", - рассказал Тишковец.