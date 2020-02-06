Мэрию Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о минировании

ХАБАРОВСК , 6 фев - РИА Новости. Сотрудников мэрии Сотрудников мэрии Биробиджана эвакуировали из-за сообщения о минировании, рассказал РИА Новости представитель администрации города.

"В четверг поступило сообщение о "минировании". Сотрудников эвакуировали. У нас мэрия располагается в двух зданиях. Одно из них уже проверили, ничего не нашли", - заявил собеседник агентства.

Он отметил, что в проверенное здание работники уже вернулись.

Ранее сообщалось, что в четверг "заминировали" мэрию Хабаровска, эвакуировали 500 человек, опасных предметов не нашли.

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.