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2020-02-06T08:11+0300
https://ria.ru/20200206/1564305203.html
Мэрию Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о минировании
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РИА Новости

Мэрию Биробиджана эвакуировали из-за сообщений о минировании

08:11 06.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК , 6 фев - РИА Новости. Сотрудников мэрии Биробиджана эвакуировали из-за сообщения о минировании, рассказал РИА Новости представитель администрации города.
"В четверг поступило сообщение о "минировании". Сотрудников эвакуировали. У нас мэрия располагается в двух зданиях. Одно из них уже проверили, ничего не нашли", - заявил собеседник агентства.
Телефон в дежурной части УВД
4 февраля, 12:39
В Москве сообщили о минировании станций метро, ряда вокзалов и судов
Он отметил, что в проверенное здание работники уже вернулись.
Ранее сообщалось, что в четверг "заминировали" мэрию Хабаровска, эвакуировали 500 человек, опасных предметов не нашли.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
Недавно ФСБ вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": сначала это был интернет-сервис в Нидерландах, затем другой, из Швейцарии. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к ним с территории России, однако полностью остановить волну пока не удается.
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