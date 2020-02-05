В Каменке работница сахарного завода получила травму позвоночника

"По данным следствия, днем 4 февраля в производственном цехе сахарного завода в процессе мытья полов аппаратчиком варки утфеля около оборудования произошло обрушение бетонных перекрытий, в результате чего женщина упала с высоты около восьми метров, получив телесные повреждения. С травмой позвоночника пострадавшая госпитализирована", - говорится в сообщении.