В Каменке работница сахарного завода получила травму позвоночника

САРАТОВ, 5 фев - РИА Новости. Следователи в городе Каменка Пензенской области проводят проверку по факту травмирования работницы сахарного завода "Атмис-сахар" (принадлежит французской компании Sucden), упавшей с высоты восьми метров при обрушении бетонных перекрытий, сообщило в среду областное управление СК РФ.
"По данным следствия, днем 4 февраля в производственном цехе сахарного завода в процессе мытья полов аппаратчиком варки утфеля около оборудования произошло обрушение бетонных перекрытий, в результате чего женщина упала с высоты около восьми метров, получив телесные повреждения. С травмой позвоночника пострадавшая госпитализирована", - говорится в сообщении.
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Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.