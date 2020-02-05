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Авиакомпании могут получить компенсации за ограничение полетов в Китай
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РИА Новости

Авиакомпании могут получить компенсации за ограничение полетов в Китай

14:30 05.02.2020 (обновлено: 18:41 05.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Правительство РФ изучает вопрос о компенсациях авиакомпаниям за приостановку рейсов в Китай из-за коронавируса, Минфин в четверг рассмотрит расчеты Минтранса, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
"Конечно, компенсации из бюджета", - сказал Дитрих в кулуарах Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации (NAIS), отвечая на вопрос, поднимается ли вопрос о компенсациях авиакомпаниям за ограничение авиасообщения с Китаем.
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"По поручению правительства Минтранс 3 февраля расчеты сделал, в Минфин и правительство направил, расчеты прямых убытков. У Минфина была задача 6 (февраля - ред.), завтра, эти расчеты рассмотреть и по ним свои предложения представить. Очень надеемся и ждем от коллег из Минфина эти предложения", - добавил министр.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 31 января объявила о решении правительства закрыть все регулярные рейсы российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, в связи с распространением коронавируса. По соглашению с КНР в Москву летают еще четыре китайские авиакомпании, они будут продолжать летать на регулярной основе. Со слов Голиковой, все рейсы будут прилетать в отдельный терминал "Шереметьево". Кроме того, Москва прорабатывает с Пекином чартерные рейсы вместо отмененных регулярных для вывоза россиян.
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Распространение нового коронавирусаЕвгений ДитрихАэрофлотТатьяна ГоликоваКитайШереметьево (аэропорт)ШанхайЭкономика
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