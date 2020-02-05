Авиакомпании могут получить компенсации за ограничение полетов в Китай

"Конечно, компенсации из бюджета", - сказал Дитрих в кулуарах Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации (NAIS), отвечая на вопрос, поднимается ли вопрос о компенсациях авиакомпаниям за ограничение авиасообщения с Китаем.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 31 января объявила о решении правительства закрыть все регулярные рейсы российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, в связи с распространением коронавируса. По соглашению с КНР в Москву летают еще четыре китайские авиакомпании, они будут продолжать летать на регулярной основе. Со слов Голиковой, все рейсы будут прилетать в отдельный терминал "Шереметьево". Кроме того, Москва прорабатывает с Пекином чартерные рейсы вместо отмененных регулярных для вывоза россиян.