Конфискованную рыбу на Камчатке передали в собачьи питомники

"Рыбопродукция, которая изымается из оборота по решению контролирующих органов не как незаконно добытая, а как несоответствующая установленным требованиям, может быть направлена на утилизацию путем скармливания животным. Имеется в виду конфискованная рыба без маркировки, с истекшим сроком годности и так далее. В обязательном порядке для этого требуется заключение ветврача, который удостоверяет возможность использования продукции в корм животным, а также согласие владельца, так как в этом случае продукция не конфискуется", - сказал собеседник агентства.