Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Камчатский край
Камчатский край
2020-02-05T15:53+0300
https://ria.ru/20200205/1564286570.html
Конфискованную рыбу на Камчатке передали в собачьи питомники
https://cdn25.img.ria.ru/images/149123/19/1491231953_0:258:3872:2436_1036x0_80_0_0_095ef3c8315e5bc74c33ce436ccf15eb.jpg
РИА Новости

Конфискованную рыбу на Камчатке передали в собачьи питомники

15:53 05.02.2020
66
© Fotolia / Condor 36Свежий лосось
Свежий лосось
© Fotolia / Condor 36
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 фев - РИА Новости. Власти Камчатки передали около 14 тонн изъятой из оборота рыбопродукции в собачьи питомники, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона.;
По его словам, владельцы нескольких собачьих приютов во время прямого эфира с участием главы Камчатского края Владимира Илюхина обратились к главе региона с просьбой передать в питомники изъятую продукцию. После этого сотрудники краевого агентства по ветеринарии провели ряд консультаций с руководством управления Росимущества на Камчатке и сотрудниками силовых структур. Был проработан механизм передачи конфискованной продукции в рамках закона.
"Рыбопродукция, которая изымается из оборота по решению контролирующих органов не как незаконно добытая, а как несоответствующая установленным требованиям, может быть направлена на утилизацию путем скармливания животным. Имеется в виду конфискованная рыба без маркировки, с истекшим сроком годности и так далее. В обязательном порядке для этого требуется заключение ветврача, который удостоверяет возможность использования продукции в корм животным, а также согласие владельца, так как в этом случае продукция не конфискуется", - сказал собеседник агентства.
Четыре тонны рыбы направили в приют в Вилючинске, пять тонн - в пункт временного содержания животных в Петропавловске-Камчатском и еще почти пять тонн - в питомник ездовых собак "Камчадал".
Осетр
9 декабря 2019, 03:00РИА Наука
Ученые придумали, как спасти осетра от браконьеров
"Приятно констатировать, что эта работа принесла положительный результат. Безусловно, эту практику мы продолжим, особенно учитывая, что мы живем на рыбной территории", - отметил губернатор Владимир Илюхин.
По информации пресс-службы правительства, рассматривается возможность передачи для животных еще 16 тонн изъятой из оборота рыбопродукции.
000000
Обсудить 1
Камчатский крайКамчатский край
Рекомендуем
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямала встретился с новым главой управления Росприроднадзора
Щенки кустарниковых собак в Московском зоопарке
В Московском зоопарке появились детеныши кустарниковой собаки
Спецтехника служб ЖКХ разбрасывает противогололедный материал во время снегопада на улицах
В Госдуму внесли проект о запрете применения реагентов вне автодорог
Припять: аттракцион для сталкеров и поклонников сериала Чернобыль
Припять: аттракцион для сталкеров и поклонников сериала "Чернобыль"
Пассажиры в аэропорту Тяньхэ, провинция Хубэй, КНР
Россельхознадзор ограничит ввоз экзотических животных из Китая
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Путин отметил необходимость прививать детям любовь к природе
Сотрудница Роспотребназдора обследует при помощи тепловизора авиапассажиров
"Аэрофлот" вывезет из Китая примерно 1,4 тысячи пассажиров S7
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств. 5 февраля 2020
Путин оценил отношения России с Казахстаном
Виды Оренбурга
Экологи проверят воздух в оренбургском поселке после жалоб на воздух
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств. 5 февраля 2020
Путин оценил отношения России со Швецией, Ирландией и Сербией
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с руководящим составом областного правительства в Центре управления регионом
Центры управления регионом в МО сделают еще эффективнее
Президент РФ Владимир Путин
Путин выразил надежду на визит президента Алжира в Москву
Президент РФ Владимир Путин и полномочный посол Французской Республики Пьер Леви на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
Путин пожелал вновь прибывшим послам "почувствовать пульс" России
LIVE: Встреча Владимира Путина с представителями общественности в Череповце
Встреча Владимира Путина с жителями Череповца. Прямая трансляция
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Путин прокомментировал отношения России и Великобритании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Трамп твитнул видео, на котором ему сулят вечное президентство
01:03Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
23:13МАГАТЭ рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году
Лента новостейМолния