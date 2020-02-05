Конфискованную рыбу на Камчатке передали в собачьи питомники

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 фев - РИА Новости. Власти Камчатки передали около 14 тонн изъятой из оборота рыбопродукции в собачьи питомники, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона.;
По его словам, владельцы нескольких собачьих приютов во время прямого эфира с участием главы Камчатского края Владимира Илюхина обратились к главе региона с просьбой передать в питомники изъятую продукцию. После этого сотрудники краевого агентства по ветеринарии провели ряд консультаций с руководством управления Росимущества на Камчатке и сотрудниками силовых структур. Был проработан механизм передачи конфискованной продукции в рамках закона.
"Рыбопродукция, которая изымается из оборота по решению контролирующих органов не как незаконно добытая, а как несоответствующая установленным требованиям, может быть направлена на утилизацию путем скармливания животным. Имеется в виду конфискованная рыба без маркировки, с истекшим сроком годности и так далее. В обязательном порядке для этого требуется заключение ветврача, который удостоверяет возможность использования продукции в корм животным, а также согласие владельца, так как в этом случае продукция не конфискуется", - сказал собеседник агентства.
Четыре тонны рыбы направили в приют в Вилючинске, пять тонн - в пункт временного содержания животных в Петропавловске-Камчатском и еще почти пять тонн - в питомник ездовых собак "Камчадал".
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"Приятно констатировать, что эта работа принесла положительный результат. Безусловно, эту практику мы продолжим, особенно учитывая, что мы живем на рыбной территории", - отметил губернатор Владимир Илюхин.
По информации пресс-службы правительства, рассматривается возможность передачи для животных еще 16 тонн изъятой из оборота рыбопродукции.