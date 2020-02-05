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https://ria.ru/20200205/1564280633.html
Двух чиновников на Ямале подозревают во взятках на 6,5 миллиона рублей
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РИА Новости

Двух чиновников на Ямале подозревают во взятках на 6,5 миллиона рублей

14:14 05.02.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 фев - РИА Новости. Бывший руководитель управления Росреестра и директор филиала федеральной кадастровой палаты в Ямало-Ненецком автономном округе подозреваются во взятках на сумму около 6,5 миллиона рублей, сообщает в среду региональное следственное управление СК РФ.
Ведомство уточняет, что в отношении чиновников возбуждены уголовные дела по статьям, связанным с получением взяток, в том числе в особо крупном размере.
"По данным следствия, в разные периоды времени с 2016 года по 2018 год подозреваемые через посредников, действующих в пользу третьих лиц - коммерческих организаций, получили взятки в сумме 5 миллионов рублей, 925 тысяч рублей и 650 тысяч рублей за совершение действий с объектами недвижимости", - говорится в сообщении.
К работе следственной группы, выясняющей обстоятельства преступлений, подключились сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, а также регионального управления МВД. "В ходе предварительного следствия будет дана уголовно-правовая оценка действиям иных лиц, возможно причастных к преступной деятельности", - добавили в СУСК.
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Ранее источник РИА Новости в местных правоохранительных органах сообщал, что в департаменте имущественных отношений Ямала, которым руководит бывший глава окружного управления Росреестра Андрей Кудрявцев, прошли обыски, они могут быть связаны с его деятельностью на предыдущем месте работы. В пресс-службе главы региона Дмитрия Артюхова подчеркивали, что не комментируют эту информацию.
Согласно данным на сайте органов власти ЯНАО, Андрей Кудрявцев является исполняющим обязанности директора департамента имущественных отношений. По сведениям из открытых источников, окружное управление Росреестра он возглавлял около восьми лет, прежде чем в 2019 году не перешел на работу в депимущества.
По сведениям, опубликованным на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях, ямальским филиалом федеральной кадастровой палаты руководит Максим Сартасов.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
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