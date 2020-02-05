Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T12:17+0300
https://ria.ru/20200205/1564273538.html
Комитет Госдумы поддержал проект о штрафе за продажу снюса и насвая
https://cdn24.img.ria.ru/images/155141/65/1551416511_0:0:2781:1564_1036x0_80_0_0_b086d2455f85dfdb80ef739ec95681da.jpg
РИА Новости

Комитет Госдумы поддержал проект о штрафе за продажу снюса и насвая

12:17 05.02.2020
253
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник поддержал законопроект об усилении ответственности за продажу снюса и насвая.
Документ был внесён в Госдуму группой депутатов в феврале 2018 года.
Павильон по продаже сигарет
29 января, 09:29
В Приморье запретили продажу снюсов несовершеннолетним
Председатель комитета Павел Крашенинников, которого цитирует его пресс-служба, отметил, что несмотря на запрет торговли такими продуктами на территории РФ, уровень потребления таких психоактивных средств, особенно среди молодежи, очень высок.
Законопроектом предлагается значительно увеличить административные штрафы за продажу снюса и насвая, причем независимо от того, кому осуществляется продажа - взрослому или несовершеннолетнему: для граждан штрафы составят от 15 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч, для юрлиц - от 100 до 150 тысяч.
Член комитета Отари Аршба при обсуждении законопроекта на заседании комитета заявил, что ответственность за такие правонарушения должна быть уголовной.
"Я не удовлетворён никакими административными штрафами. Я официально заявляю, что буду инициировать введение уголовной ответственности наравне с распространением наркотиков. Здесь абсолютно применимы аналогичные санкции", - заявил Аршба на заседании комитета.
Снюс
17 января, 11:06
В России впервые зафиксирована смерть из-за снюсов
500001
Обсудить 0
Госдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Мерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале уже в 20 километрах от первой насосной станции
Украина не будет восстанавливать водоснабжение в Крым
Уголовный кодекс
Правительство предложило смягчить наказание для беременных женщин
Тюремная камера
В Забайкалье двое заключенных устроили рэп-баттл
Продажа пиротехники
В Госдуму внесли проект об ограничении использования пиротехники
65-й Каннский кинофестиваль
Назван самый красивый мужчина в мире
Гололедица в Москве
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург
Онищенко оценил слова нарколога о самом опасном алкогольном напитке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган назвал телефонный разговор с Путиным по Идлибу конструктивным
Пассажирский самолет в небе
В России появилась первая отечественная жидкость для защиты самолетов
Жан-Пьер Шевенман
Спецпредставитель Макрона заявил о провале курса на изоляцию России
Первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков
РПЦ: ремарка о Боге в конституции – то, что струсили сделать европейцы
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек назвал слова Помпео про Крым шоком для Киева
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Онищенко исключил искусственное происхождение коронавируса
Памятник плавленому сырку Дружба в Москве
РБК: завод "Карат" пригрозил перенести из России часть производства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
23:49В Коми нашли тела двух пропавших шахтеров после пожара в 2019 году
23:41Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
23:40В Крыму ответили на сообщения о том, что в Симферополе почти нет воды
23:34Курорт в Канаде предлагает одиноким туристам новый способ знакомств
23:28КНДР нельзя юридически признать ядерной державой, заявил глава МАГАТЭ
23:13МАГАТЭ рассчитывает на достижение соглашения США и КНДР в этом году
23:09В США зафиксировали двенадцатый случай заражения коронавирусом
23:02В результате аварийной посадки лайнера в Стамбуле есть погибший
22:58В "Слуге народа" заявили о праве жителей Донбасса на украинскую пенсию
22:54Израильские военные заявили о пуске двух снарядов из сектора Газа
Лента новостейМолния