Комитет Госдумы поддержал проект о штрафе за продажу снюса и насвая

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник поддержал законопроект об усилении ответственности за продажу снюса и насвая.
Документ был внесён в Госдуму группой депутатов в феврале 2018 года.
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Председатель комитета Павел Крашенинников, которого цитирует его пресс-служба, отметил, что несмотря на запрет торговли такими продуктами на территории РФ, уровень потребления таких психоактивных средств, особенно среди молодежи, очень высок.
Законопроектом предлагается значительно увеличить административные штрафы за продажу снюса и насвая, причем независимо от того, кому осуществляется продажа - взрослому или несовершеннолетнему: для граждан штрафы составят от 15 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч, для юрлиц - от 100 до 150 тысяч.
Член комитета Отари Аршба при обсуждении законопроекта на заседании комитета заявил, что ответственность за такие правонарушения должна быть уголовной.
"Я не удовлетворён никакими административными штрафами. Я официально заявляю, что буду инициировать введение уголовной ответственности наравне с распространением наркотиков. Здесь абсолютно применимы аналогичные санкции", - заявил Аршба на заседании комитета.
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