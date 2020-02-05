Армия Израиля засекла пуск трех снарядов из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 фев - РИА Новости. Израильские военные засекли пуск трех снарядов из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Ранее в ночь на среду сообщалось, что сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучали в городе Нетивот и в районе вокруг сектора Газа.
"Касательно сообщения о сиренах, прозвучавших несколько минут назад, три снаряда были запущены из сектора Газа в сторону Израиля", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.
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