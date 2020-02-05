Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T02:08+0300
https://ria.ru/20200205/1564261309.html
Армия Израиля засекла пуск трех снарядов из сектора Газа
https://cdn22.img.ria.ru/images/101839/08/1018390887_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_2b6dead168959f92373fb589826f83e6.jpg
РИА Новости

Армия Израиля засекла пуск трех снарядов из сектора Газа

01:48 05.02.2020 (обновлено: 02:08 05.02.2020)
363
© AP Photo / Dusan VranicРакеты в небе
Ракеты в небе
© AP Photo / Dusan Vranic
Ракеты в небе. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 фев - РИА Новости. Израильские военные засекли пуск трех снарядов из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Ранее в ночь на среду сообщалось, что сигналы оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучали в городе Нетивот и в районе вокруг сектора Газа.
"Касательно сообщения о сиренах, прозвучавших несколько минут назад, три снаряда были запущены из сектора Газа в сторону Израиля", - говорится в сообщении пресс-службы израильской армии.
Акция протеста против плана палестино-израильского урегулирования в Секторе Газа
31 января, 17:00
В секторе Газа проходят массовые митинги против "сделки века"
300024
Обсудить 0
Обострение палестино-израильского конфликтаСектор ГазаПалестинаИзраильВ мире
Рекомендуем
Обмен ракетными ударами
На юге Израиля сработали сирены тревоги
Заседание Совета безопасности ООН
Палестина внесет резолюцию против "сделки века" в Совбез ООН
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео обсудил работу МАГАТЭ в Иране с главой организации
Венесуэла
В Венесуэле обрушилась шахта с нелегальными рабочими
Город Алеппо в Сирии
Боевики обстреляли окраину Алеппо
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский определил судьбу $2,9 миллиарда, полученных от "Газпрома"
Луна и самолет на закате
Трамп просит у конгресса денег для высадки астронавтов на Луне и Марсе
Курительная трубка
В РФ хотят ужесточить наказание за незаконную детективную деятельность
Северное сияние в Мурманской области
Ученый назвал год, когда в Россию вернется северное сияние
Скорая помощь на улице Стамбула
В Турции после схода лавины на микроавтобус погибли четыре человека
Глава научно-технического совета ФПИ, заместитель генерального директора Фонда Виталий Давыдов
Виталий Давыдов: человек сможет дышать в воде
Самолет авиакомпании United Express
United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
Здание РУДН в Москве
РУДН стремится создать у себя исследовательскую культуру
Военно-грузинская дорога. Крестовый перевал
При сходе лавины на военно-грузинской дороге погибла россиянка
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Число умерших от коронавируса в Хубэе выросло до 479 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:14Правительство предложило смягчить наказание для беременных женщин
10:12Тема "российской угрозы" в Польше нагнетается, заявил посол России
10:09Эксперт ВОЗ: Китай замалчивал случаи коронавируса в начале эпидемии
10:07В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
10:06В ФПИ усомнились в комфортности полетов на ракетах между континентами
10:01"Победа" объяснила отказ посадить ветерана на выбранное им место
10:01В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе с животными
09:56Власти Петербурга отменили бизнес-форум с участием китайской делегации
09:49В Москве экс-сотрудника фирмы подозревают в краже более 250 планшетов
09:46Российский 3D-принтер планируют отправить на МКС
09:44В Тюменскую область доставили эвакуированных из Китая россиян
09:42СМИ сообщили о рекордной сумме возвращенных России долгов
09:42В Люберцах грабители отобрали у прохожего карты, деньги и пистолет
09:40Рисков заражения коронавирусом в Тюменской области нет, заявила Попова
09:38Испытания новейшей гаубицы "Коалиция-СВ" завершатся в 2022 году
09:36ФПИ не состязается с американским DARPA, заявил замгендиректора
09:34Поселок под Горловкой обесточен после обстрела ВСУ, заявили в ДНР
09:32Двух жительниц Саранска госпитализировали после возвращения из Китая
09:29Главархив в Москве рассекретил 11,5 тысячи документов о ВОВ
09:28Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень
Лента новостейМолния