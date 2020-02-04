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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-04T22:16+0300
https://ria.ru/20200204/1564259743.html
Боевики обстреливают позиции вооруженных сил Сирии в Идлибе
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564251191_0:157:3072:1885_1036x0_80_0_0_07a34d2f68ab90e8927189d48b2f0108.jpg
РИА Новости

Боевики обстреливают позиции вооруженных сил Сирии в Идлибе

22:16 04.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в провинции Идлиб
Ситуация в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Боевики за прошедшие сутки совершили 27 обстрелов вооруженных сил Сирии на территории Идлибской зоны деэскалации, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике, генерал-майор Юрий Боренков.
"За прошедшие сутки зафиксировано 27 обстрелов. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Сафсара, Калъат-Марза, Мамухия, Скира, Наби-Юнес, Аль-Киеси, Гуебара, Эль-Арейм, Ардаш-Даг, Нахшебба провинции Латакия; Нубболь провинции Алеппо; Харбет-Абдин, Хан-Шейхун, Кара-Джурн, Зайтуна, Трумба, Мардих, Эль-Касабия провинции Идлиб; Дар-Хардата, Хуайз, Эдь-Харука, Эль-Хайрат провинции Хама", - сказал он.
Сергей Лавров
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Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
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