Турция обвинила сирийских курдов в обстреле школ и мечети в Африне

АНКАРА, 4 фев - РИА Новости. Министерство обороны Турции заявило, что силы самообороны сирийских курдов (YPG) обстреляли из системы залпового огня "Град" две школы и мечеть в городе Африн на северо-западе Сирии, в результате один школьник погиб и семеро получили ранения.
Африн перешел под контроль турецкой армии и оппозиционной "Свободной сирийской армии" (ССА) в марте 2018 года в результате их операции против формирований сирийских курдов.
"Боевики террористической организации РПК (Рабочая партия Курдистана)/YPG выпустили четыре ракеты из установки "Град" по двум школам и мечети в центре Африна. В результате теракта погиб один школьник, еще семеро получили ранения", - говорится в сообщении турецкого минобороны.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября прошлого года объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере страны.
РФ и Турция 22 октября 2019 года подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
* Террористическая организация, запрещенная в России.