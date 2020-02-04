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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-04T22:04+0300
https://ria.ru/20200204/1564259560.html
Турция обвинила сирийских курдов в обстреле школ и мечети в Африне
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РИА Новости

Турция обвинила сирийских курдов в обстреле школ и мечети в Африне

22:04 04.02.2020
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© РИА Новости / Алена ПалажченкоСитуация в Африне
Ситуация в Африне
© РИА Новости / Алена Палажченко
АНКАРА, 4 фев - РИА Новости. Министерство обороны Турции заявило, что силы самообороны сирийских курдов (YPG) обстреляли из системы залпового огня "Град" две школы и мечеть в городе Африн на северо-западе Сирии, в результате один школьник погиб и семеро получили ранения.
Африн перешел под контроль турецкой армии и оппозиционной "Свободной сирийской армии" (ССА) в марте 2018 года в результате их операции против формирований сирийских курдов.
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"Боевики террористической организации РПК (Рабочая партия Курдистана)/YPG выпустили четыре ракеты из установки "Град" по двум школам и мечети в центре Африна. В результате теракта погиб один школьник, еще семеро получили ранения", - говорится в сообщении турецкого минобороны.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября прошлого года объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере страны.
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* Террористическая организация, запрещенная в России.
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