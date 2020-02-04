Сыромолотов обсудил с замглавы МИД Туркмении борьбу с терроризмом

Новую стратегию ООН по борьбе с терроризмом подготовят до конца июня

Новую стратегию ООН по борьбе с терроризмом подготовят до конца июня

На консультациях стороны "обменялись оценками состояния глобальных и региональных террористических угроз, исходящих с территории Афганистана, Ближнего Востока и Северной Африки". Также они обсудили тему транснациональной преступности на Каспии.

"Особое внимание было уделено укреплению сотрудничества в сфере выявления и пресечения источников и каналов финансирования терроризма, противодействия распространению экстремистской идеологии и трансграничным перемещениям иностранных террористов-боевиков, а также координации позиций на ключевых многосторонних площадках", - говорится в сообщении.