Сыромолотов обсудил с замглавы МИД Туркмении борьбу с терроризмом

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов обсудил с туркменским коллегой Вепом Хаджиевым укрепление сотрудничества в борьбе с финансированием терроризма, сообщил департамент информации и печати МИД РФ.
Встреча состоялась во вторник в Ашхабаде в рамках консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел, курирующих сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.
"В ходе встречи стороны предметно обсудили актуальные вопросы в сфере противодействия международному терроризму и экстремизму, подтвердили единство подходов двух стран к выстраиванию работы на контртеррористическом направлении при центральной координирующей роли ООН и ее Совета Безопасности", - сообщается на сайте МИД России.
На консультациях стороны "обменялись оценками состояния глобальных и региональных террористических угроз, исходящих с территории Афганистана, Ближнего Востока и Северной Африки". Также они обсудили тему транснациональной преступности на Каспии.
"Особое внимание было уделено укреплению сотрудничества в сфере выявления и пресечения источников и каналов финансирования терроризма, противодействия распространению экстремистской идеологии и трансграничным перемещениям иностранных террористов-боевиков, а также координации позиций на ключевых многосторонних площадках", - говорится в сообщении.
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