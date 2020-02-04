Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T19:03+0300
https://ria.ru/20200204/1564255360.html
Сыромолотов обсудил с замглавы МИД Туркмении борьбу с терроризмом
https://cdn24.img.ria.ru/images/150578/05/1505780592_0:92:4804:2794_1036x0_80_0_0_9eb034f12740d10768760d5e0f4dd1af.jpg
РИА Новости

Сыромолотов обсудил с замглавы МИД Туркмении борьбу с терроризмом

19:03 04.02.2020
128
© Фото : предоставлено МИД РФЗаместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов
© Фото : предоставлено МИД РФ
Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов обсудил с туркменским коллегой Вепом Хаджиевым укрепление сотрудничества в борьбе с финансированием терроризма, сообщил департамент информации и печати МИД РФ.
Встреча состоялась во вторник в Ашхабаде в рамках консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел, курирующих сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
Вчера, 02:12
Новую стратегию ООН по борьбе с терроризмом подготовят до конца июня
"В ходе встречи стороны предметно обсудили актуальные вопросы в сфере противодействия международному терроризму и экстремизму, подтвердили единство подходов двух стран к выстраиванию работы на контртеррористическом направлении при центральной координирующей роли ООН и ее Совета Безопасности", - сообщается на сайте МИД России.
На консультациях стороны "обменялись оценками состояния глобальных и региональных террористических угроз, исходящих с территории Афганистана, Ближнего Востока и Северной Африки". Также они обсудили тему транснациональной преступности на Каспии.
"Особое внимание было уделено укреплению сотрудничества в сфере выявления и пресечения источников и каналов финансирования терроризма, противодействия распространению экстремистской идеологии и трансграничным перемещениям иностранных террористов-боевиков, а также координации позиций на ключевых многосторонних площадках", - говорится в сообщении.
Президент Сирии Башар Асад
30 декабря 2019, 14:58
Асад поблагодарил Россию за помощь в борьбе с терроризмом
110000
Обсудить 0
Олег СыромолотовМИД РФТуркменияАшхабадВ мире
Рекомендуем
Автовокзал
В Госдуме хотят изменить правила остановок международных автобусов
Сирийская провинция Идлиб
Турецкая оппозиция призвала правительство изменить позицию по Идлибу
Подводная лодка ВМФ США класса Ohio на военно-морской базе в Пусане, Южная Корея
Пентагон подтвердил размещение ядерных боеголовок на подлодках
Испанский режиссер и сценарист Хосе Луис Куэрда
Умер испанский режиссер Хосе Луис Куэрда
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Глава МИД Швеции выразила надежду на доверительные отношения с Россией
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на пленарном заседании ПМЭФ 2019
Гутерреш призвал Россию и США продлить СНВ-3
Генсек ООН Антониу Гутерриш перед заседанием совета глав государств - членов ШОС. 9 июня 2017
Генсек ООН заявил о возобновлении эскалации в Ливии, Йемене и Сирии
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
Украинский депутат в переписке оскорбил премьера и правительство
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Москве. 4 февраля 2020
Россия предложила Швеции возобновить диалог по линии военных
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Расследование дела против члена банды Басаева завершили
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию в Ливии и Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 4 февраля 2020
Лавров обсудил с главой МИД Швеции безопасность в балтийском регионе
Конституция Российской Федерации
Толстой передал Крашенинникову поправку о традиционной семье
Ночной клуб
Белорус пришел в клуб с ружьем после отказа включить "Седую ночь"
Британские военные во время учений НАТО в Норвегии
Россия не будет игнорировать учения НАТО в Европе, заявил Лавров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Боевики обстреляли окраину Алеппо
05:00Первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
Лента новостейМолния