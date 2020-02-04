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СК завел дело на мужчину, избивавшего пасынка в Москве
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РИА Новости

СК завел дело на мужчину, избивавшего пасынка в Москве

18:52 04.02.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о неоднократном применении насилия в отношении малолетних детей против мужчины, который избивал 5-летнего ребенка своей супруги.
"Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело о неоднократном применении насилия в отношении малолетних детей (ст. 117 УК РФ)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Основанием для принятия решения стали результаты доследственной проверки, организованной столичными следователями по сообщению СМИ.
Ранее в Telegram-каналах и СМИ появилось видео с мужчиной, который заставляет приседать плачущего ребенка, замахивается на него и бьет по лицу, отчего тот падает на пол. Видео с издевательствами попало в руки родственников из Нальчика, которые обратились в полицию, но отчима, по их словам, быстро отпустили. Столичный главк СК объявил о начале проверки.
Сообщается, что сейчас принимаются меры к задержанию мужчины. Следователи проверят условия жизни и проживания малолетних в семье и детально разберутся во всех обстоятельствах, повлекших травмирующую для ребенка ситуацию и причинение вреда его здоровью.
Кроме того, по поручению центрального аппарата СК будет дана и правовая оценка действиям сотрудников органов системы профилактики, отвечающих за контроль условий жизни и воспитания детей в этой семье. ГСУ СК по Москве начало доследственную проверку на предмет наличия признаков халатности (ст. 293 УК РФ). Ход расследования уголовного дела и процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Следственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
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