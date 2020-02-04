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Украинский депутат в переписке оскорбил премьера и правительство
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РИА Новости

Украинский депутат в переписке оскорбил премьера и правительство

18:37 04.02.2020 (обновлено: 22:44 04.02.2020)
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© Фото : Верховная рада Украины/Олег ФедонюкДепутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
© Фото : Верховная рада Украины/Олег Федонюк
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Журналисты засняли депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Илью Киву за перепиской, в которой он назвал премьер-министра Украины Алексея Гончарука "гомиком". Видео опубликовал портал TK.media.
Журналист заснял, как собеседник Кивы, подписанный как лидер ЛДПР Владимир Жириновский, написал ему с вопросом "Набирал?" В ответ на это украинец спросил его о самочувствии и попросил перезвонить.
После этого украинский парламентарий написал, что в Раду пришел "гомик-премьер", и правительство у него соответствующее. Он добавил, что власти профукали страну и "шансов восстановить экономику и взаимоотношения нету" (вероятно, с Россией. — Прим. ред.). При этом он использовал грубые выражения практически через слово. Набрав текст сообщения, Кива его несколько раз перечитал, после чего заблокировал телефон.
© Фото : TK MediaЭкран смартфона депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы
Экран смартфона депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы
© Фото : TK Media
Экран смартфона депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы
Позднее в пресс-службе Жириновского в комментарии телеканалу "РЕН ТВ" опровергли информацию о том, что сохраненный в телефоне у Кивы контакт действительно принадлежит лидеру ЛДПР. По словам пресс-секретаря российского парламентария Александра Дюпина, политик не знает, кто такой Илья Кива, никогда с ним не переписывался и не имеет мобильного телефона.
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Украинские депутаты часто попадаются на сомнительных заявлениях в частных беседах и переписках. Так, в январе в Сети появилась аудиозапись, на которой премьер-министр Алексей Гончарук во время совещания заявил, что у президента Владимира Зеленского "примитивное понимание экономических процессов". На фоне скандала Гончарук написал заявление об отставке, однако президент отказался ее принять, решив дать премьеру еще один шанс.
Минувшей осенью СМИ опубликовали диалог депутата Верховной рады Богдана Яременко с неизвестной женщиной. Парламентарий договаривался с ней о сексе за деньги. Он отреагировал на публикации СМИ постом в фейсбуке, в котором заявил, что переписка была "подстроена" ради провокации журналистов. Позднее он удалил эту запись и опубликовал пост с извинениями перед женой, детьми, коллегами и Зеленским.
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Алексей ГончарукСитуация на УкраинеИлья КиваЛДПРВерховная Рада УкраиныВладимир ЖириновскийРоссияУкраинаВ мире
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