Украинский депутат в переписке оскорбил премьера и правительство

Журналист заснял, как собеседник Кивы, подписанный как лидер ЛДПР Владимир Жириновский , написал ему с вопросом "Набирал?" В ответ на это украинец спросил его о самочувствии и попросил перезвонить.

После этого украинский парламентарий написал, что в Раду пришел "гомик-премьер", и правительство у него соответствующее. Он добавил, что власти профукали страну и "шансов восстановить экономику и взаимоотношения нету" (вероятно, с Россией. — Прим. ред.). При этом он использовал грубые выражения практически через слово. Набрав текст сообщения, Кива его несколько раз перечитал, после чего заблокировал телефон.

© Фото : TK Media Экран смартфона депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы © Фото : TK Media Экран смартфона депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы

Позднее в пресс-службе Жириновского в комментарии телеканалу " РЕН ТВ " опровергли информацию о том, что сохраненный в телефоне у Кивы контакт действительно принадлежит лидеру ЛДПР. По словам пресс-секретаря российского парламентария Александра Дюпина, политик не знает, кто такой Илья Кива, никогда с ним не переписывался и не имеет мобильного телефона.

Украинские депутаты часто попадаются на сомнительных заявлениях в частных беседах и переписках. Так, в январе в Сети появилась аудиозапись, на которой премьер-министр Алексей Гончарук во время совещания заявил, что у президента Владимира Зеленского "примитивное понимание экономических процессов". На фоне скандала Гончарук написал заявление об отставке, однако президент отказался ее принять, решив дать премьеру еще один шанс.