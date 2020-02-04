Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T17:27+0300
https://ria.ru/20200204/1564250957.html
Эксперт отметил важность поправки к Конституции о значимости Госсовета
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564003133_0:104:3076:1834_1036x0_80_0_0_ea92a55e52dfe23776f0ac1910e7d012.jpg
РИА Новости

Эксперт отметил важность поправки к Конституции о значимости Госсовета

17:27 04.02.2020
265
© РИА Новости / Павел ЛисицынКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Закрепление статуса Госсовета, а также комплекс социальных поправок являются наиболее важными из предлагаемых изменений в Конституцию РФ для развития государства, считает управляющий директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.
"Я высказываю некое понимание, что важно для развития государства – это вот поправка, касающаяся Госсовета и комплекс социальных поправок", - сказал РИА Новости Алиев.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Череповецкого химико-технологического колледжа
Вчера, 14:17
Путин рассказал о целях проведения Госсовета и Совета по науке
По его словам, очень принципиальна инициатива поправки о Госсовете. "То есть орган, которому без малого 20 лет, существовал как некий консультационный орган, который создавал президент из числа губернаторов, там разные заседания проходили в разном составе с членами правительства, с представителями депутатского корпуса. Этот орган показал свою дееспособность за значительный цикл. А в последнее время, где-то последних года полтора-два, он обрел новое дыхание, начали применять в работе Госсовета рабочие группы, дискуссионные площадки, стратегические сессии стали использовать", - пояснил эксперт.
"То есть, он приобрел формат площадки, на которой вырабатывается формат развития стратегии отдельных отраслей нашего государства, совокупности этих отраслей. Когда там (в Госсовете) обсуждалась тема здравоохранения, но нужно понимание, как будет развиваться промышленность, фармацевтическая биофарма, как будет развиваться сельское хозяйство, без образования эту тему обсуждать нельзя, потому что то, какие будут медицинские кадры, где они будут обучаться, на каких условиях – это получается очень комплексная история", - уточнил он.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании коллегии Счетной палаты РФ
Вчера, 17:06
Матвиенко призвала разъяснять изменения в Конституцию понятным языком
То есть, по мнению Алиева, Госсовет превратился в площадку, где вырабатывается стратегия высших органов власти, губернаторов, правительства, депутатского корпуса. "И вот эта поправка, я считаю, если говорить о политической совокупности инициатив президента, то, конечно же, поправка про Госсовет и дальнейшее ожидание обсуждения уже конституционного закона, что будет Госсовет в перспективе, я считаю, крайне важна", - отметил он.
Эксперт также обратил внимание на опрос ВЦИОМ, который, по его словам, "говорит о том, что большинство россиян с неким пониманием и даже с высокой степенью поддержки встречают те поправки, которые будут закреплять... социальные гарантии". Ранее газета РБК опубликовала опрос ВЦИОМ, в соответствии с которым большинство россиян считают важными и поддерживают поправки в конституцию, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
Вчера, 15:31
"Продиктованы жизнью". Путин рассказал о поправках к Конституции
"Мы сами в преамбуле заявляем, что у нас социальное государство, то есть в конституции эта норма уже существует… Но сейчас пришло понимание, что вот это надо детализировать, чтобы было понятно, через какие институты, через какие формы поддержки социальное государство себя в отношении своих граждан проявляет. Поэтому рассматривать одну конкретную поправку, касающуюся закрепления какого-то социального статуса, наверное, не очень правильно. Надо все-таки говорить обо всем корпусе этих поправок социальных", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Конституция Российской Федерации
Вчера, 12:56
Процедуру голосования пропишут в проекте о поправке в Конституцию
4100113
Обсудить 0
Конституция РФГосударственный совет РФГосдума РФВладимир ПутинРоссия
Рекомендуем
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании коллегии Счетной палаты РФ
Матвиенко призвала разъяснять изменения в Конституцию понятным языком
Сергей Гаврилов
Депутат: упоминание о Боге в конституции послужит объединению народа
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Крашенинников прокомментировал идею ввести в Конституцию понятие семьи
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
"Нормандская четверка" может встретиться в феврале в Мюнхене
Конституция Российской Федерации
В Госдуму поступило 89 поправок к проекту об изменении Конституции
Сергей Лавров
Сотни боевиков из Идлиба перемещаются в Ливию, заявил Лавров
Путин остановил кортеж в Череповце
"Вы замерзли!" Путин остановил кортеж в Череповце
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Ягеллонском университете в Кракове. 4 февраля 2020
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Мемориальный комплекс Путь возрождения народов Крыма
Крымские татары не поверили в обещание Турции построить жилье
Местные жители покидают провинцию Идлиб, Сирия
Лавров: поступают данные о развертывании турецких войск в Идлибе
Сергей Лавров
Эрдоган не отверг приглашение посетить Крым, заявил Лавров
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток-2 в окрестностях города Любмин
СМИ узнали о плане США расширить санкции против "Северного потока — 2"
Павел Крашенинников перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Крашенинников прокомментировал идею об упоминании Бога в Конституции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Южный Судан Авут Денг Ачуил
МИД призвал Турцию строго выполнять сочинские соглашения по Идлибу
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Киеве. 3 февраля 2020
Эрдоган объяснил фразу "Слава Украине" во время визита в Киев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Боевики обстреляли окраину Алеппо
05:00Первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
Лента новостейМолния