Эксперт отметил важность поправки к Конституции о значимости Госсовета

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Закрепление статуса Закрепление статуса Госсовета , а также комплекс социальных поправок являются наиболее важными из предлагаемых изменений в Конституцию РФ для развития государства, считает управляющий директор Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

"Я высказываю некое понимание, что важно для развития государства – это вот поправка, касающаяся Госсовета и комплекс социальных поправок", - сказал РИА Новости Алиев.

По его словам, очень принципиальна инициатива поправки о Госсовете. "То есть орган, которому без малого 20 лет, существовал как некий консультационный орган, который создавал президент из числа губернаторов, там разные заседания проходили в разном составе с членами правительства, с представителями депутатского корпуса. Этот орган показал свою дееспособность за значительный цикл. А в последнее время, где-то последних года полтора-два, он обрел новое дыхание, начали применять в работе Госсовета рабочие группы, дискуссионные площадки, стратегические сессии стали использовать", - пояснил эксперт.

"То есть, он приобрел формат площадки, на которой вырабатывается формат развития стратегии отдельных отраслей нашего государства, совокупности этих отраслей. Когда там (в Госсовете) обсуждалась тема здравоохранения, но нужно понимание, как будет развиваться промышленность, фармацевтическая биофарма, как будет развиваться сельское хозяйство, без образования эту тему обсуждать нельзя, потому что то, какие будут медицинские кадры, где они будут обучаться, на каких условиях – это получается очень комплексная история", - уточнил он.

То есть, по мнению Алиева, Госсовет превратился в площадку, где вырабатывается стратегия высших органов власти, губернаторов, правительства, депутатского корпуса. "И вот эта поправка, я считаю, если говорить о политической совокупности инициатив президента, то, конечно же, поправка про Госсовет и дальнейшее ожидание обсуждения уже конституционного закона, что будет Госсовет в перспективе, я считаю, крайне важна", - отметил он.

Эксперт также обратил внимание на опрос ВЦИОМ, который, по его словам, "говорит о том, что большинство россиян с неким пониманием и даже с высокой степенью поддержки встречают те поправки, которые будут закреплять... социальные гарантии". Ранее газета РБК опубликовала опрос ВЦИОМ, в соответствии с которым большинство россиян считают важными и поддерживают поправки в конституцию, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы сами в преамбуле заявляем, что у нас социальное государство, то есть в конституции эта норма уже существует… Но сейчас пришло понимание, что вот это надо детализировать, чтобы было понятно, через какие институты, через какие формы поддержки социальное государство себя в отношении своих граждан проявляет. Поэтому рассматривать одну конкретную поправку, касающуюся закрепления какого-то социального статуса, наверное, не очень правильно. Надо все-таки говорить обо всем корпусе этих поправок социальных", - добавил он.