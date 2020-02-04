Экологи проверят воздух в оренбургском поселке после жалоб на воздух

"Круглосуточное дежурство мобильной лаборатории в Переволоцком организовано по распоряжению губернатора Оренбургской области Дениса Паслера для комплексной оценки качества атмосферного воздуха. На месте работает первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона Николай Свинухов. Под его контролем выясняют обстоятельства ситуации, связанные с жалобами на резкое ухудшение состояния воздуха в минувшие выходные", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.