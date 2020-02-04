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Экологи проверят воздух в оренбургском поселке после жалоб на воздух
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РИА Новости

Экологи проверят воздух в оренбургском поселке после жалоб на воздух

10:44 04.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВиды Оренбурга
Виды Оренбурга
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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УФА, 4 фев - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил организовать круглосуточную проверку атмосферного воздуха в поселке, где жители жалуются на неприятный запах, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
В пресс-службе сообщают, что в ночь на 2 февраля поступили жалобы от населения поселка Переволоцкий на резкое ухудшение состояния воздуха. Сотрудники региональной экологической службы совместно с представителем министерства природных ресурсов Оренбургской области выехали на место, но превышений ПДК загрязняющих веществ не зафиксировали.
"Круглосуточное дежурство мобильной лаборатории в Переволоцком организовано по распоряжению губернатора Оренбургской области Дениса Паслера для комплексной оценки качества атмосферного воздуха. На месте работает первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона Николай Свинухов. Под его контролем выясняют обстоятельства ситуации, связанные с жалобами на резкое ухудшение состояния воздуха в минувшие выходные", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.
Ведомство поясняет, что "в поселке проведут дополнительное исследование воздуха с расширенным перечнем показателей. До конца февраля прямые измерения проведет независимая аккредитованная лаборатория, а анализ данных мониторинговых наблюдений станет объективной оценкой экологической обстановки на территории поселка.
В пресс-службе главы области также отметили, что информация, распространяющаяся в некоторых СМИ, об эвакуации населения поселка недостоверная.
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Денис ПаслерУфаОренбургская областьПроисшествия
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