На Сахалине сотрудницу реабилитационного центра заподозрили в кражах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против работницы реабилитационного центра на Сахалине, похитившей у пациентов более 570 тысяч рублей, сообщила во вторник пресс-служба областной прокуратуры.
"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы учреждения, похитившей денежные средства, в том числе ветерана Великой Отечественной войны", - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.
По информации прокуратуры, работник отделения милосердия Центра медико-социальной реабилитации "Чайка" в Холмском районе, используя беспомощное состояние пациентов-инвалидов, в том числе участника Великой Отечественной войны, похитила у них свыше 570 тысяч рублей.
Материалы проверки были направлены в Холмский межрайонный следственный отдел СУСК РФ по области, который возбудил в отношении сотрудницы "Чайки" уголовное дело о мошенничестве со значительным ущербом, максимальная санкция - до 5 лет лишения свободы.
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