На Сахалине сотрудницу реабилитационного центра заподозрили в кражах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против работницы реабилитационного центра на Уголовное дело возбуждено против работницы реабилитационного центра на Сахалине , похитившей у пациентов более 570 тысяч рублей, сообщила во вторник пресс-служба областной прокуратуры.

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы учреждения, похитившей денежные средства, в том числе ветерана Великой Отечественной войны", - говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

По информации прокуратуры, работник отделения милосердия Центра медико-социальной реабилитации "Чайка" в Холмском районе, используя беспомощное состояние пациентов-инвалидов, в том числе участника Великой Отечественной войны, похитила у них свыше 570 тысяч рублей.