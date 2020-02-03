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2020-02-03T21:33+0300
https://ria.ru/20200203/1564214955.html
S7 предложила пассажирам обменять или вернуть билеты на рейсы из Китая
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РИА Новости

S7 предложила пассажирам обменять или вернуть билеты на рейсы из Китая

21:33 03.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник аэропорта встречает пассажиров, прилетевших в Читу
Сотрудник аэропорта встречает пассажиров, прилетевших в Читу
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Российская авиакомпания S7 предлагает пассажирам сдать билеты с вылетом из Китая или обменять их на другие рейсы, сообщили в пресс-службе компании.
S7 ранее сообщила, что на фоне распространения коронавируса с 4 февраля по 28 марта полностью останавливает полеты в города Китая и Гонконг.
"Третьего февраля в министерстве транспорта РФ состоялось совещание по вопросам возвращения из Китая российских граждан. По его результатам были зафиксированы варианты действий для пассажиров отменённых рейсов", - говорится в сообщении.
"S7 Airlines на выбор предлагает пассажирам: получить возврат полной стоимости билета; обменять авиабилеты с вылетом из Пекина, Урумчи, Гуанчжоу, Шанхая, Гонконга на рейсы с вылетом из Токио, Осаки, Сеула, Бангкока, Пхукета, Камрани", - отметили в пресс-службе.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб.
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