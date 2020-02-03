S7 предложила пассажирам обменять или вернуть билеты на рейсы из Китая

"Третьего февраля в министерстве транспорта РФ состоялось совещание по вопросам возвращения из Китая российских граждан. По его результатам были зафиксированы варианты действий для пассажиров отменённых рейсов", - говорится в сообщении.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее в пятницу объявила о решении правительства закрыть все регулярные рейсы российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, в связи с распространением коронавируса. По соглашению с КНР в Москву летают еще четыре китайские авиакомпании, они будут продолжать летать на регулярной основе. Со слов Голиковой, все рейсы будут прилетать в отдельный терминал "Шереметьево". Кроме того, Москва прорабатывает с Пекином чартерные рейсы вместо отмененных регулярных для вывоза россиян.