Рязанец облил бензином и поджег подростка и его мать

По данным следствия, в минувшую субботу подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения в деревне Ухорское Спасского района умышленно облил бензином из канистры и поджег одежду незнакомого ему 17-летнего молодого человека, находившегося в этом населенном пункте вместе со своими родственниками. На помощь юноше из дачного дома выбежали его родители и старший брат, после чего подозреваемый нанес отцу потерпевшего несколько ударов металлической трубой по голове, а затем облил бензином и поджег одежду матери. Старший брат также получил ожоги во время оказания помощи пострадавшим, отмечает ведомство.