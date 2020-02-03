Рязанец облил бензином и поджег подростка и его мать

БРЯНСК, 3 фев – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении жителя Рязанской области, который облил бензином и поджег подростка и его родственников, сообщает СУСК РФ по региону.
"Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении рязанца 1978 года рождения подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. "а, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство трех лиц)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в минувшую субботу подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения в деревне Ухорское Спасского района умышленно облил бензином из канистры и поджег одежду незнакомого ему 17-летнего молодого человека, находившегося в этом населенном пункте вместе со своими родственниками. На помощь юноше из дачного дома выбежали его родители и старший брат, после чего подозреваемый нанес отцу потерпевшего несколько ударов металлической трубой по голове, а затем облил бензином и поджег одежду матери. Старший брат также получил ожоги во время оказания помощи пострадавшим, отмечает ведомство.
Членам семьи удалось потушить горящую на них одежду и вызвать полицию. С полученными телесными повреждениями потерпевшие были доставлены в больницу, им оказана своевременная медицинская помощь, говорится в сообщении.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Назначены необходимые экспертизы. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает следствие.