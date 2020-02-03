В Наро-Фоминске нашли труп подростка на улице

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Устанавливаются обстоятельства смерти 13-летнего подростка в городском округе Устанавливаются обстоятельства смерти 13-летнего подростка в городском округе Наро-Фоминск Московской области, которого обнаружили очевидцы на улице в бессознательном состоянии, сообщает ГСУСК по Московской области

"Предварительно установлено, что ребенка в бессознательном состоянии на улице обнаружили очевидцы, которые незамедлительно вызвали скорую помощь. Согласно предварительному заключению эксперта смерть школьника наступила в результате отравления неизвестным ядом, каких-либо телесных повреждений на теле мальчика не обнаружено", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 1 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в реанимационном отделении городской больницы при оказании медицинской помощи скончался 13-летний мальчик.