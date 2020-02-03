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В Наро-Фоминске нашли труп подростка на улице
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РИА Новости

В Наро-Фоминске нашли труп подростка на улице

19:56 03.02.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Устанавливаются обстоятельства смерти 13-летнего подростка в городском округе Наро-Фоминск Московской области, которого обнаружили очевидцы на улице в бессознательном состоянии, сообщает ГСУСК по Московской области.
"Предварительно установлено, что ребенка в бессознательном состоянии на улице обнаружили очевидцы, которые незамедлительно вызвали скорую помощь. Согласно предварительному заключению эксперта смерть школьника наступила в результате отравления неизвестным ядом, каких-либо телесных повреждений на теле мальчика не обнаружено", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 1 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в реанимационном отделении городской больницы при оказании медицинской помощи скончался 13-летний мальчик.
Добавляется, что при проведении осмотра места происшествия обнаружен и изъят баллон освежителя воздуха. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти ребенка. Устанавливаются все очевидцы, проводятся опросы.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Следственный комитет РФМосковская областьНаро-ФоминскПроисшествия
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