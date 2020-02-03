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Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ за 2019 год выросла почти вдвое
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РИА Новости

Чистая прибыль "Аэрофлота" по РСБУ за 2019 год выросла почти вдвое

19:35 03.02.2020
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© Fotolia / sdecoretГрафик
График
© Fotolia / sdecoret
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Чистая прибыль крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" по РСБУ в 2019 году выросла в 1,9 раза по сравнению с 2018 годом и составила 5,287 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
Выручка авиакомпании увеличилась на 9,3% и составила 551,767 миллиарда рублей.
"Динамика выручки обусловлена ростом производственных показателей компании, а также динамикой курсов основных валют (по итогам 2019 года рубль укрепился против евро на 2,0% по сравнению с прошлым годом и ослаб против доллара на 3,2%)", - отмечает компания.
Себестоимость продаж компании в 2019 году составила 542,976 миллиарда рублей, что на 8,7% превышает показатель за 2018 год. Помимо объективного роста объёмов, на затраты компании продолжили оказывать влияние макроэкономические и специфические отраслевые факторы.
Наиболее существенное влияние на затраты в 2019 году оказал рост расходов на аэропортовые сборы и обслуживание в аэропортах. Общие расходы по данной статье увеличились на 12,786 миллиарда рублей (+21,0% по сравнению с прошлым годом) за счёт роста объемов перевозок и тарифов на обслуживание в аэропортах РФ.
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"В течение года менеджментом компании были внедрены инициативы, направленные на улучшение финансового результата ПАО "Аэрофлот" и компаний Группы, которые сопровождались жестким контролем над затратами. В результате этих мер валовая прибыль ПАО "Аэрофлот" повысилась на 75,4% и составила 8 791 миллиона рублей, при этом рост коммерческих расходов в 2019 году стабилизирован на уровне 9,0%, по сравнению с прошлым годом, а управленческие расходы сократились на 5,3%", - также говорится в сообщении компании.
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АэрофлотНовости компаний - Экономика
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