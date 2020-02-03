Голикова: большинство регионов приняли планы по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Большинство российских регионов приняли планы мероприятий по противодействию распространению коронавируса, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, оперативный штаб по коронавирусу обсудил вопросы готовности регионов страны к реагированию на распространение новой инфекции. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал национальный план по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России. Каждый регион должен подготовить план своих мероприятий на его основе.
"Должна сказать, что регионы страны уже в большинстве своем такие планы приняли", - сказала Голикова на брифинге.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.