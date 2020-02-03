ЕР проверит цены на медицинские маски и лекарства от коронавируса

"Нельзя допустить ситуации роста цен на рекомендованные Минздравом РФ и Роспотребнадзором РФ препараты при лечении коронавирусной инфекции у взрослых и необходимые для профилактики маски. Для этих целей "народные контролеры" будут проводить рейды по аптекам и фиксировать цены на них. Информация о выявленных нарушениях будет оперативно передаваться в ФАС, проведение мониторинга запланировано на период с февраля по апрель 2020 года, однако при необходимости мероприятия будут продолжены", - цитирует Кувычко пресс-служба ЕР.