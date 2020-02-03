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ЕР проверит цены на медицинские маски и лекарства от коронавируса
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РИА Новости

ЕР проверит цены на медицинские маски и лекарства от коронавируса

16:08 03.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. "Единая Россия" будет контролировать цены на медицинские маски и рекомендованные лекарства от коронавируса в аптеках по всей стране, вся информация будет передана в Федеральную антимонопольную службу, сообщила координатор партпроекта ЕР "Народный контроль", депутат Госдумы Анна Кувычко.
Ранее сопредседатель правозащитного центра "Единой России" Михаил Старшинов направил официальное обращение в ФАС и Минпромторг РФ с просьбой проверить факт отсутствия в аптеках медицинских масок и существенного роста их стоимости. В понедельник Старшинов еще раз обратился в ФАС с просьбой ускорить проверку.
"Нельзя допустить ситуации роста цен на рекомендованные Минздравом РФ и Роспотребнадзором РФ препараты при лечении коронавирусной инфекции у взрослых и необходимые для профилактики маски. Для этих целей "народные контролеры" будут проводить рейды по аптекам и фиксировать цены на них. Информация о выявленных нарушениях будет оперативно передаваться в ФАС, проведение мониторинга запланировано на период с февраля по апрель 2020 года, однако при необходимости мероприятия будут продолжены", - цитирует Кувычко пресс-служба ЕР.
Спрос россиян на медицинские маски на онлайн-платформах за последнюю неделю значительно вырос на фоне сообщений о распространении коронавируса из Китая, сообщили РИА Новости крупнейшие российские онлайн-ритейлеры. Например, спрос на маски на "Яндекс.Маркете" вырос более чем в 13 раз.
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Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыФедеральная антимонопольная служба РФГосдума РФЕдиная РоссияМинистерство промышленности и торговли РФРоссияОбщество
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