ЕР проверит цены на медицинские маски и лекарства от коронавируса

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. "Единая Россия" будет контролировать цены на медицинские маски и рекомендованные лекарства от коронавируса в аптеках по всей стране, вся информация будет передана в Федеральную антимонопольную службу, сообщила координатор партпроекта ЕР "Народный контроль", депутат Госдумы Анна Кувычко.
Ранее сопредседатель правозащитного центра "Единой России" Михаил Старшинов направил официальное обращение в ФАС и Минпромторг РФ с просьбой проверить факт отсутствия в аптеках медицинских масок и существенного роста их стоимости. В понедельник Старшинов еще раз обратился в ФАС с просьбой ускорить проверку.
"Нельзя допустить ситуации роста цен на рекомендованные Минздравом РФ и Роспотребнадзором РФ препараты при лечении коронавирусной инфекции у взрослых и необходимые для профилактики маски. Для этих целей "народные контролеры" будут проводить рейды по аптекам и фиксировать цены на них. Информация о выявленных нарушениях будет оперативно передаваться в ФАС, проведение мониторинга запланировано на период с февраля по апрель 2020 года, однако при необходимости мероприятия будут продолжены", - цитирует Кувычко пресс-служба ЕР.
Спрос россиян на медицинские маски на онлайн-платформах за последнюю неделю значительно вырос на фоне сообщений о распространении коронавируса из Китая, сообщили РИА Новости крупнейшие российские онлайн-ритейлеры. Например, спрос на маски на "Яндекс.Маркете" вырос более чем в 13 раз.
Как в пятницу сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, власти России просят аптечные сети и производителей лекарств не использовать в своих целях ситуацию с коронавирусом в мире и не завышать цены.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в стране превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эту вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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