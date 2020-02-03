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https://ria.ru/20200203/1564198556.html
ЕР в Иваново исключила из своих рядов обвиняемого в педофилии педагога
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РИА Новости

ЕР в Иваново исключила из своих рядов обвиняемого в педофилии педагога

15:55 03.02.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
БРЯНСК, 3 фев - РИА Новости. Политсовет ивановского отделения партии "Единая Россия" исключил из своих рядов заместителя директора школы, обвиняемого в педофилии, следует из сообщения реготделения.
Заместитель директора одной из школ в Ивановской области был задержан в пятницу по подозрению в педофилии и вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков. Позднее он был арестован, ему предъявлено обвинение. В региональном отделении ЕР уточнили, что обвиняемого зовут Павел Покровский.
"Во всех случаях, связанных с проведением следственных мероприятий в отношении членов "Единой России" применяется такая мера как приостановление членства в партии. 2 февраля был оперативно созван городской политсовет, на котором Покровский был исключен из "Единой России", - говорится в сообщении.
Как уточняется, в настоящее время он продолжает занимать должность заместителя директора школы №37 города Иванова. Ранее в правительстве региона пояснили, что задержанный в настоящий момент еще не уволен, поскольку все документы изъяты для проведения следственных действий.
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При этом региональное отделение партии обратилось к руководству регионального департамента образования с требованием отстранить Покровского от занимаемой должности до выяснения всех обстоятельств.
По данным следствия, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 151 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольных напитков, совершенное педагогом ") и по части 1 статьи 135 УК РФ ("Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста"), а также по части 3, пункт а статьи 132 ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего)"
Следователи проводят комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.
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