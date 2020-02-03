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МИД Германии прокомментировал отказ в посадке самолета в Москве
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РИА Новости

МИД Германии прокомментировал отказ в посадке самолета в Москве

15:29 03.02.2020 (обновлено: 15:31 03.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе над Москвой. Архивное фото
БЕРЛИН, 3 фев - РИА Новости. Правительство Германии не видит политической подоплеки в отказе со стороны России на посадку в Москве немецкого борта с эвакуируемыми из Китая гражданами, заявил представитель МИД Кристофер Бургер.
В субботу борт бундесвера с эвакуируемыми из китайского Уханя, эпицентра вспышки нового коронавируса, гражданами Германии должен был сделать промежуточную посадку в Москве для смены экипажа, однако, как стало известно впоследствии, окончательного разрешения на поставку бундесвер не получил и самолет оправился в Хельсинки. Как заявила в субботу глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, разрешение на посадку в России "было обещано", однако затем отозвано из-за "недостаточной пропускной способности в московском аэропорту", сказала министр. Она пообещала обсудить данную ситуацию с МИД ФРГ.
"Могу сказать, что сейчас нет указаний на то, что за этим решением России были какие-то политические мотивы", - заявил Бургер.
В свою очередь представитель минобороны отметил, что "это обычная ситуация, когда аэропорт сигнализирует об ограничениях пропускной способности". Он добавил, что в итоге операция была успешной.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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Распространение нового коронавирусаМИД ГерманииМоскваУханьВ мире
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