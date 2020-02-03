МИД Германии прокомментировал отказ в посадке самолета в Москве

БЕРЛИН, 3 фев - РИА Новости. Правительство Правительство Германии не видит политической подоплеки в отказе со стороны России на посадку в Москве немецкого борта с эвакуируемыми из Китая гражданами, заявил представитель МИД Кристофер Бургер.

В субботу борт бундесвера с эвакуируемыми из китайского Уханя, эпицентра вспышки нового коронавируса, гражданами Германии должен был сделать промежуточную посадку в Москве для смены экипажа, однако, как стало известно впоследствии, окончательного разрешения на поставку бундесвер не получил и самолет оправился в Хельсинки. Как заявила в субботу глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, разрешение на посадку в России "было обещано", однако затем отозвано из-за "недостаточной пропускной способности в московском аэропорту", сказала министр. Она пообещала обсудить данную ситуацию с МИД ФРГ.

"Могу сказать, что сейчас нет указаний на то, что за этим решением России были какие-то политические мотивы", - заявил Бургер.

В свою очередь представитель минобороны отметил, что "это обычная ситуация, когда аэропорт сигнализирует об ограничениях пропускной способности". Он добавил, что в итоге операция была успешной.