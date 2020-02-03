В Туле врачи исключили коронавирус у вернувшегося из Китая мужчины

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Результаты исследования на Результаты исследования на коронавирусную инфекцию у недавно вернувшегося из Китая жителя Тулы , госпитализированного с признаками ОРВИ, оказались отрицательными, сообщило в понедельник управление Роспотребнадзора по Тульской области.

Ранее ведомство сообщало, что 29 января был госпитализирован с признаками ОРВИ житель Тулы, отдыхавший на острове Хайнань в КНР. Больного положили в инфекционное отделение.

"Управление Роспотребнадзора по Тульской области информирует, что у жителя города Тулы, вернувшегося с отдыха из Китая (о. Хайнань) и госпитализированного 29 января 2020 года по поводу недомогания с признаками ОРВИ, результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию отрицательные", - говорится в сообщении управления.