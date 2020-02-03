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https://ria.ru/20200203/1564195416.html
Клишас: поправки в Конституцию не отменят ценз оседлости для сенаторов
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РИА Новости

Клишас: поправки в Конституцию не отменят ценз оседлости для сенаторов

14:47 03.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Предложенные президентом поправки в Конституцию РФ, касающиеся запрета на иностранное гражданство для занимающих госдолжности лиц, не отменят ценз оседлости для сенаторов, заявил в интервью РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию Андрей Клишас.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта.

"Согласно предлагаемым изменениям в Конституцию, сенатором может быть гражданин России, достигший 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства или другого документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства. Эту норму отдельные СМИ интерпретируют как отказ от регионального ценза оседлости. Но это неверная интерпретация", - сказал Клишас.

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Он отметил, что существующее сейчас требование для сенаторов о проживании на территории определенного субъекта Федерации установлено федеральным законом.
"Это требование сохраняется, его не планируется исключать из закона", - подчеркнул Клишас.
Согласно действующей норме, кандидатами в члены Совета Федерации может быть гражданин, достигший 30 лет, обладающий безупречной репутацией и постоянно проживающий на территории соответствующего региона РФ в течение пяти лет, непосредственно предшествующих выдвижению, либо в совокупности в течение 20 лет, предшествующих выдвижению. Исключение делается для имеющих дипломатический ранг послов. Кроме того, ценз оседлости не распространяется на сотрудников правоохранительных органов, которые становятся кандидатами в сенаторы, на тех претендентов, которые являются или были федеральными госслужащими в регионе, который их делегирует, а также на имеющих воинское звание высшего офицера или специальное звание высшего начальствующего состава, либо соответствующий им классный чин юстиции.
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Андрей КлишасСовет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинМоскваРоссияПолитика
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