Клишас: поправки в Конституцию не отменят ценз оседлости для сенаторов

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта.

"Согласно предлагаемым изменениям в Конституцию, сенатором может быть гражданин России, достигший 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства или другого документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства. Эту норму отдельные СМИ интерпретируют как отказ от регионального ценза оседлости. Но это неверная интерпретация", - сказал Клишас.

Согласно действующей норме, кандидатами в члены Совета Федерации может быть гражданин, достигший 30 лет, обладающий безупречной репутацией и постоянно проживающий на территории соответствующего региона РФ в течение пяти лет, непосредственно предшествующих выдвижению, либо в совокупности в течение 20 лет, предшествующих выдвижению. Исключение делается для имеющих дипломатический ранг послов. Кроме того, ценз оседлости не распространяется на сотрудников правоохранительных органов, которые становятся кандидатами в сенаторы, на тех претендентов, которые являются или были федеральными госслужащими в регионе, который их делегирует, а также на имеющих воинское звание высшего офицера или специальное звание высшего начальствующего состава, либо соответствующий им классный чин юстиции.