Германия призвала Палестину и Израиль к переговорам

БЕРЛИН, 3 фев - РИА Новости. Правительство Правительство Германии приняло к сведению заявление главы Палестины Махмуда Аббаса о разрыве отношений с США и Израилем, Берлин по-прежнему считает необходимым, чтобы стороны палестино-израильского конфликта сели за стол переговоров, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт

Аббас заявил в субботу на заседании ЛАГ, что известил США Израиль о разрыве Палестиной всяческих отношений с ними на фоне объявленной американским главой Дональдом Трампом "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию.

"Мы приняли к сведению сообщения о реакции палестинского президента. Наша позиция остается прежней, и я хочу еще раз подчеркнуть, что эта позиция останется - мы призываем к возвращению к переговорам. Это адресовано обеим сторонам", - заявил он на брифинге в понедельник.

Он напомнил, что позиция Берлина заключается в необходимости двугосударственного разрешения конфликта, к которому стороны должны прийти в результате переговоров. В Германии считают, что только такой путь может привести к устойчивому и долгосрочному миру, добавил Зайберт.

"Независимо от критических заявлений, которые мы слышим с разных сторон, мы продолжаем призывать все стороны импульс (урегулированию), если таковой имеется, рассматривать как попытку привести в движение процесс (урегулирования) и вести переговоры", - заявил представитель кабмина.