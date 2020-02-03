Германия призвала Палестину и Израиль к переговорам

БЕРЛИН, 3 фев - РИА Новости. Правительство Германии приняло к сведению заявление главы Палестины Махмуда Аббаса о разрыве отношений с США и Израилем, Берлин по-прежнему считает необходимым, чтобы стороны палестино-израильского конфликта сели за стол переговоров, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Аббас заявил в субботу на заседании ЛАГ, что известил США и Израиль о разрыве Палестиной всяческих отношений с ними на фоне объявленной американским главой Дональдом Трампом "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию.
"Мы приняли к сведению сообщения о реакции палестинского президента. Наша позиция остается прежней, и я хочу еще раз подчеркнуть, что эта позиция останется - мы призываем к возвращению к переговорам. Это адресовано обеим сторонам", - заявил он на брифинге в понедельник.
Он напомнил, что позиция Берлина заключается в необходимости двугосударственного разрешения конфликта, к которому стороны должны прийти в результате переговоров. В Германии считают, что только такой путь может привести к устойчивому и долгосрочному миру, добавил Зайберт.
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"Независимо от критических заявлений, которые мы слышим с разных сторон, мы продолжаем призывать все стороны импульс (урегулированию), если таковой имеется, рассматривать как попытку привести в движение процесс (урегулирования) и вести переговоры", - заявил представитель кабмина.
Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города. Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
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