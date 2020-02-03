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В ЕР оценили проект о нарушении соседями тишины в ночное время
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РИА Новости

В ЕР оценили проект о нарушении соседями тишины в ночное время

14:13 03.02.2020 (обновлено: 14:15 03.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАндрей Исаев
Андрей Исаев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Андрей Исаев. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Законопроект о наказании за нарушение тишины соседями в совет по законотворчеству фракции "Единая Россия" не поступал, на первый взгляд, инициатива избыточна, считает первый замглавы фракции Андрей Исаев.
Ранее член комитета ГД по труду и соцполитике Ольга Павлова сообщила РИА Новости, что депутаты от "Единой России" разработали законопроект, которым хотят закрепить в федеральном законодательстве статью о нарушении тишины соседями в многоквартирных домах. По ее словам, проект закона могут внести в Госдуму на этой неделе.
Как пояснила депутат, законопроектом предлагается установить запрет на нарушение тишины с 23.00 до 7.00. По ее словам, парламентарии предлагают прописать механизм, когда люди смогут самостоятельно составить акт, направить его в управляющую компанию, вызвать собственника и в дальнейшем, в случае систематического нарушения тишины и порядка, возможность наложения штрафа. Помимо этого, отметила Павлова, в настоящее время не во всех субъектах РФ в настоящее время принят такой закон.
"В данном случае об инициативе говорить преждевременно. Это слова, которые произнесла депутат. Законодательной инициативы мы не видели... Мы ей (Павловой) так же, как и любым депутатам, будем рекомендовать пройти процедуру рассмотрения в экспертно-консультативном совете и координационном совете по законотворчеству, который существует во фракции", - сказал Исаев журналистам.
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Он добавил, что сегодня вопрос тишины регулируется законодательством субъектов РФ.
"И на мой взгляд, это справедливый подход, потому что понятие тишины одно, скажем в промышленном городе, и совсем другое в курортном. Наверное, здесь трудно вводить одни и те же критерии по времени, понятию того, что является шумом", - отметил политик.
Он также считает слишком большим штраф в 50 тысяч рублей, предложенный в проекте закона.
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Андрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияРоссияОбщество
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