В ЕР оценили проект о нарушении соседями тишины в ночное время

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Законопроект о наказании за нарушение тишины соседями в совет по законотворчеству фракции Законопроект о наказании за нарушение тишины соседями в совет по законотворчеству фракции "Единая Россия" не поступал, на первый взгляд, инициатива избыточна, считает первый замглавы фракции Андрей Исаев

Ранее член комитета ГД по труду и соцполитике Ольга Павлова сообщила РИА Новости, что депутаты от "Единой России" разработали законопроект, которым хотят закрепить в федеральном законодательстве статью о нарушении тишины соседями в многоквартирных домах. По ее словам, проект закона могут внести в Госдуму на этой неделе.

Как пояснила депутат, законопроектом предлагается установить запрет на нарушение тишины с 23.00 до 7.00. По ее словам, парламентарии предлагают прописать механизм, когда люди смогут самостоятельно составить акт, направить его в управляющую компанию, вызвать собственника и в дальнейшем, в случае систематического нарушения тишины и порядка, возможность наложения штрафа. Помимо этого, отметила Павлова, в настоящее время не во всех субъектах РФ в настоящее время принят такой закон.

"В данном случае об инициативе говорить преждевременно. Это слова, которые произнесла депутат. Законодательной инициативы мы не видели... Мы ей (Павловой) так же, как и любым депутатам, будем рекомендовать пройти процедуру рассмотрения в экспертно-консультативном совете и координационном совете по законотворчеству, который существует во фракции", - сказал Исаев журналистам.

Он добавил, что сегодня вопрос тишины регулируется законодательством субъектов РФ.

"И на мой взгляд, это справедливый подход, потому что понятие тишины одно, скажем в промышленном городе, и совсем другое в курортном. Наверное, здесь трудно вводить одни и те же критерии по времени, понятию того, что является шумом", - отметил политик.