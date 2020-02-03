Главного невролога ЦВО осудили на 7,5 лет и лишили звания за взятку

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Главный невролог Центрального военного округа подполковник медицинской службы Ренат Халимов осужден на 7,5 лет лишения свободы и лишен звания за взятку, сообщается на сайте Главного военного следственного управления СК РФ.
Отмечается, что он признан виновным в "получении взятки, совершенном в крупном размере с вымогательством".
"Доказательства, собранные военными следователями, позволили Екатеринбургскому гарнизонному военному суду признать Халимова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7,5 лет, а также лишить воинского звания "подполковник медицинской службы". Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере один миллион рублей", - говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что в 2019 году в неврологическом отделении госпиталя военно-врачебную комиссию для определения категории годности к военной службе проходил полковник Евгений Мучкин. Сообщается, что 11 февраля пациент поинтересовался у Халимова, являвшегося его лечащим врачом, когда можно получить свидетельство о болезни, на что тот предложил передать взятку в полмиллиона рублей.
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"В противном случае угрожал затянуть процесс выдачи документа. Воспринимая данную угрозу как реальную, Мучкин передал Халимову имевшиеся при нем 10 тысяч рублей. Оставшуюся часть денег врач потребовал принести в течение двух недель. Девятнадцатого февраля 2019 года Халимова после получения 490 тысяч рублей от пациента задержали сотрудники правоохранительных органов", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что в ходе предварительного следствия врач вину не признал.