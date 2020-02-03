В ОП призвали доработать механизмы борьбы с оскорблением госсимволов

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Новые формы и методы борьбы с оскорблением госсимволов в интернете необходимо ввести в законодательную базу, сообщил глава Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
"Нужны новые формы и методы борьбы с оскорблением госсимволов. За период с декабря 2019 по конец января 2020 года мониторинговой группой Фонда защиты национальных ценностей были выявлены 699 ссылок на материалы с содержанием в них явных признаков неуважения к власти, государственным символам и обществу, размещённые в социальных сетях VK, Instagram, Facebook и Twitter", - говорится в презентации к выступлению Малькевича в рамках круглого стола "Борьба с фейками в сети: белые пятна в российском законодательстве", состоявшегося в Общественной палате.
23 сентября 2019, 12:45В Совфеде удовлетворены реализацией закона об оскорблении госсимволов
В администрации данных социальных сетей, как отметил Малькевич в своём выступлении, были направлены заявления об блокировке и удалении таких постов. Однако ответы поступили только из администрации социальной сети "ВКонтакте": она отказалась блокировать и удалять противоправный контент. Остальные сети заявления проигнорировали.
"Мы будем ставить вопрос о том, чтобы дорабатывать законодательно базу", - добавил Малькевич.
10 октября 2019, 17:14РКН рассказал о работе с ресурсами, содержащими оскорбления госсимволов