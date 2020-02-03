В ОП призвали доработать механизмы борьбы с оскорблением госсимволов

"Нужны новые формы и методы борьбы с оскорблением госсимволов. За период с декабря 2019 по конец января 2020 года мониторинговой группой Фонда защиты национальных ценностей были выявлены 699 ссылок на материалы с содержанием в них явных признаков неуважения к власти, государственным символам и обществу, размещённые в социальных сетях VK, Instagram, Facebook и Twitter", - говорится в презентации к выступлению Малькевича в рамках круглого стола "Борьба с фейками в сети: белые пятна в российском законодательстве", состоявшегося в Общественной палате.