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В ОП призвали доработать механизмы борьбы с оскорблением госсимволов
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РИА Новости

В ОП призвали доработать механизмы борьбы с оскорблением госсимволов

13:43 03.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловАлександр Малькевич
Александр Малькевич
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Александр Малькевич. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Новые формы и методы борьбы с оскорблением госсимволов в интернете необходимо ввести в законодательную базу, сообщил глава Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
"Нужны новые формы и методы борьбы с оскорблением госсимволов. За период с декабря 2019 по конец января 2020 года мониторинговой группой Фонда защиты национальных ценностей были выявлены 699 ссылок на материалы с содержанием в них явных признаков неуважения к власти, государственным символам и обществу, размещённые в социальных сетях VK, Instagram, Facebook и Twitter", - говорится в презентации к выступлению Малькевича в рамках круглого стола "Борьба с фейками в сети: белые пятна в российском законодательстве", состоявшегося в Общественной палате.
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В администрации данных социальных сетей, как отметил Малькевич в своём выступлении, были направлены заявления об блокировке и удалении таких постов. Однако ответы поступили только из администрации социальной сети "ВКонтакте": она отказалась блокировать и удалять противоправный контент. Остальные сети заявления проигнорировали.
"Мы будем ставить вопрос о том, чтобы дорабатывать законодательно базу", - добавил Малькевич.
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Александр МалькевичОбщественная палата РФРоссияОбщество
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