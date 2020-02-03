В московском метро задержали вандала, повреждавшего валидаторы

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Транспортные полицейские задержали злоумышленника, который ломал валидаторы на станции Транспортные полицейские задержали злоумышленника, который ломал валидаторы на станции МЦД "Лобня" московского метрополитена, сообщили РИА Новости в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

"В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий транспортными полицейскими был установлен гражданин, который целенаправленно повреждал валидаторы. Злоумышленника задержали на платформе остановочного пункта Лобня в момент, когда он зажатыми в кулаке ключами несколько раз ударил по стеклу дисплея одного из них", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в полицию неоднократно поступали сообщения о том, что на участке МЦД-1 от Савеловского вокзала до Лобни неизвестные злоумышленники повреждают валидаторы.