В московском метро задержали вандала, повреждавшего валидаторы

"В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий транспортными полицейскими был установлен гражданин, который целенаправленно повреждал валидаторы. Злоумышленника задержали на платформе остановочного пункта Лобня в момент, когда он зажатыми в кулаке ключами несколько раз ударил по стеклу дисплея одного из них", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее в полицию неоднократно поступали сообщения о том, что на участке МЦД-1 от Савеловского вокзала до Лобни неизвестные злоумышленники повреждают валидаторы.
Задержанным оказался 35-летний неработающий житель Лобни, против которого было заведено уголовное дело по ч.1 ст.214 "Вандализм". В ходе расследования установлено, что злоумышленник не единожды повреждал валидаторы, общий ущерб составил около 100 тысяч рублей.
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