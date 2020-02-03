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В московском метро задержали вандала, повреждавшего валидаторы
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РИА Новости

В московском метро задержали вандала, повреждавшего валидаторы

12:46 03.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковское метро
Московское метро
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Транспортные полицейские задержали злоумышленника, который ломал валидаторы на станции МЦД "Лобня" московского метрополитена, сообщили РИА Новости в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
"В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий транспортными полицейскими был установлен гражданин, который целенаправленно повреждал валидаторы. Злоумышленника задержали на платформе остановочного пункта Лобня в момент, когда он зажатыми в кулаке ключами несколько раз ударил по стеклу дисплея одного из них", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее в полицию неоднократно поступали сообщения о том, что на участке МЦД-1 от Савеловского вокзала до Лобни неизвестные злоумышленники повреждают валидаторы.
Задержанным оказался 35-летний неработающий житель Лобни, против которого было заведено уголовное дело по ч.1 ст.214 "Вандализм". В ходе расследования установлено, что злоумышленник не единожды повреждал валидаторы, общий ущерб составил около 100 тысяч рублей.
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