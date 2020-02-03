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Республика Мордовия
Республика Мордовия
2020-02-03T10:57+0300
https://ria.ru/20200203/1564182241.html
В Мордовии рассмотрят дело о взятке на 22 миллиона рублей
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РИА Новости

В Мордовии рассмотрят дело о взятке на 22 миллиона рублей

10:57 03.02.2020
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© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды
Статуэтка богини правосудия Фемиды
© Fotolia / sebra
Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Дело о взятке на 22 миллиона рублей против двух работников электромеханического завода в Мордовии и их двух друзей-военнослужащих направлено в суд, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что в феврале 2019 года были задержаны два работника Ковылкинского электромеханического завода и два сотрудника военного представительства Минобороны по делу о взятке в 20 миллионов рублей. По версии следствия, с января 2015 по сентябрь 2018 года подозреваемые, "поддерживающие между собой в течение длительного времени дружеские отношения", получили эти деньги от бизнесменов, гарантировав заключение договоров с "нужными" фирмами.
Сейчас СК уточняет сумму взятки - свыше 22 миллионов. В ходе следствия был наложен арест на имущество обвиняемых. Также установлено, что один из фигурантов дела, являвшийся работником завода, дополнительно через посредников дважды получил несколькими частями взятку в размере более 1,4 миллиона рублей. Фигуранты по решению суда помещены под домашний арест.
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"Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе.
В зависимости от роли каждого мужчинам предъявлены обвинения в получении взятки организованной группой в особо крупном размере и двух эпизодах получения взятки через посредников в крупном размере.
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Республика МордовияРеспублика МордовияПроисшествия
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