В Мордовии рассмотрят дело о взятке на 22 миллиона рублей

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Дело о взятке на 22 миллиона рублей против двух работников электромеханического завода в Мордовии и их двух друзей-военнослужащих направлено в суд, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что в феврале 2019 года были задержаны два работника Ковылкинского электромеханического завода и два сотрудника военного представительства Минобороны по делу о взятке в 20 миллионов рублей. По версии следствия, с января 2015 по сентябрь 2018 года подозреваемые, "поддерживающие между собой в течение длительного времени дружеские отношения", получили эти деньги от бизнесменов, гарантировав заключение договоров с "нужными" фирмами.

Сейчас СК уточняет сумму взятки - свыше 22 миллионов. В ходе следствия был наложен арест на имущество обвиняемых. Также установлено, что один из фигурантов дела, являвшийся работником завода, дополнительно через посредников дважды получил несколькими частями взятку в размере более 1,4 миллиона рублей. Фигуранты по решению суда помещены под домашний арест.

"Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе.