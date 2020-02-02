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Анализы граждан Грузии, побывавших в Китае, проверят в ЕС
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РИА Новости

Анализы граждан Грузии, побывавших в Китае, проверят в ЕС

15:38 02.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
ТБИЛИСИ, 2 фев – РИА Новости. Три гражданина Грузии, которые побывали в Китае, среди них одна в Ухане, остаются в изолированных палатах столичной клиники до получения результатов анализа на коронавирус, заявил глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, одна пациентка недавно побывала в городе Ухань, который считается эпицентром распространения коронавируса, а остальные - в провинциях Китая, где вирус не был распространён во время их пребывания там. Анализы отправлены в Роттердам, результаты будут известны, предположительно, во вторник.
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"Три человека остаются под наблюдением в боксированных палатах, все они побывали в Китае. Клиническая картина пациентов полностью удовлетворительная, их ничего не беспокоит. Двое из них обследованы на 22 вируса, в том числе на пять подтипов коронавируса, анализы были проведены в лаборатории Лугара в Тбилиси. Однако того подтипа, который циркулирует в Китае, у нас пока нет, поэтому анализы были отправлены в Европейскую реферальную лабораторию в Роттердам", - заявил Гамкрелидзе журналистам.
Он добавил, что со вторника в Грузии уже будет возможность тестировать подтип коронавируса, циркулирующего в Китае.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 304 человека, заражены около 14,4 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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