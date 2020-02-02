Анализы граждан Грузии, побывавших в Китае, проверят в ЕС

ТБИЛИСИ, 2 фев – РИА Новости. Три гражданина Грузии, которые побывали в Три гражданина Грузии, которые побывали в Китае , среди них одна в Ухане, остаются в изолированных палатах столичной клиники до получения результатов анализа на коронавирус , заявил глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, одна пациентка недавно побывала в городе Ухань, который считается эпицентром распространения коронавируса, а остальные - в провинциях Китая, где вирус не был распространён во время их пребывания там. Анализы отправлены в Роттердам, результаты будут известны, предположительно, во вторник.

"Три человека остаются под наблюдением в боксированных палатах, все они побывали в Китае. Клиническая картина пациентов полностью удовлетворительная, их ничего не беспокоит. Двое из них обследованы на 22 вируса, в том числе на пять подтипов коронавируса, анализы были проведены в лаборатории Лугара в Тбилиси. Однако того подтипа, который циркулирует в Китае, у нас пока нет, поэтому анализы были отправлены в Европейскую реферальную лабораторию в Роттердам", - заявил Гамкрелидзе журналистам.

Он добавил, что со вторника в Грузии уже будет возможность тестировать подтип коронавируса, циркулирующего в Китае.