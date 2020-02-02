Власти Омана приостановили авиасообщение с Китаем из-за коронавируса

"В рамках наблюдения главного управления гражданской авиации за последними событиями по эпидемиологической ситуации с новым коронавирусом и после координации с министерством здравоохранения Омана управление приостанавливает все рейсы гражданской авиации между султанатом и Китайской Народной Республикой с (воскресенья – ред.) 2 февраля 2020 года и до дальнейшего уведомления", - сообщило управление в Twitter.