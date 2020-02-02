"Нафтогаз" призвал не продавать животных для оплаты коммунальных услуг

Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар на вопрос пенсионерки о том, как прожить на пенсию в 80 долларов и при этом оплачивать коммунальные услуги, которые превышают размер пенсии даже при наличии субсидии, предложил ей продать собаку элитной породы, если она у нее есть. Позже он извинился за это предложение. Замглавы фракции и глава пресс-офиса "Слуги народа" Евгения Кравчук также заявила, что фракция не одобряет высказывания Брагара.