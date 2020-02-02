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"Нафтогаз" призвал не продавать животных для оплаты коммунальных услуг
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РИА Новости

"Нафтогаз" призвал не продавать животных для оплаты коммунальных услуг

12:05 02.02.2020
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© Сергей СтаростенкоОфис компании "Нафтогаз" в Киеве
Офис компании Нафтогаз в Киеве
© Сергей Старостенко
Офис компании "Нафтогаз" в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 2 фев - РИА Новости. "Нафтогаз Украины" напомнил, что право на субсидию имеют семьи, которые тратят на оплату коммунальных услуг более чем 15-20% семейного бюджета и призвал не продавать животных для оплаты коммуналки, а обращаться за государственной помощью.
Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар на вопрос пенсионерки о том, как прожить на пенсию в 80 долларов и при этом оплачивать коммунальные услуги, которые превышают размер пенсии даже при наличии субсидии, предложил ей продать собаку элитной породы, если она у нее есть. Позже он извинился за это предложение. Замглавы фракции и глава пресс-офиса "Слуги народа" Евгения Кравчук также заявила, что фракция не одобряет высказывания Брагара.
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"Семьи, которые тратят на коммуналку больше, чем 15-20% своего семейного дохода, имеют право на государственную субсидию", - говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза" на странице в Facebook в воскресенье.
В компании напомнили, что в государственном бюджете "предусмотрено около 50 миллиардов гривен (почти 2 миллиарда долларов - ред.) живых денег на частичную оплату платежек для семей, которым сложно оплачивать полную цену". "Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо. Надо обращаться за денежной помощью, на которую вы имеете право по закону", - говорится в сообщении.
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Нафтогаз УкраиныУкраинаВ мире
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