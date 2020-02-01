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https://ria.ru/20200201/1564132292.html
Сенат США обнародует третью часть доклада о "российском вмешательстве"
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РИА Новости

Сенат США обнародует третью часть доклада о "российском вмешательстве"

04:57 01.02.2020
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© AP Photo / Evan VucciЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Комитет сената США по разведке планирует опубликовать третью часть доклада о "российском вмешательстве" в выборы 2016 года на следующей неделе, сообщает газета Hill со ссылкой на законодателей.
Как сообщает издание, третий документ будет посвящен мерам, которые предпринимала администрация президента США Барака Обамы в ответ на "взломы и дезинформацию" со стороны России.
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Глава комитета Ричард Барр в пятницу выразил надежду, что третья часть доклада будет опубликована в начале следующей недели, пишет газета.
В то же время, источник в конгрессе США сообщил изданию, что публикация третьей части может быть отложена, если слушания в рамках процесса импичмента президенту Дональду Трампу продолжаться после субботы.
В июле 2019 сенат США начал публикацию полной версии отчета по результатам собственного расследования якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы США в 2016 год. В первом докладе комитет сената США по разведке обвинил РФ во вмешательстве в инфраструктуру выборов в 2014-2017 годах. При этом в документе отмечалось, что "российское вмешательство" не изменило итоги голосования на президентских выборах 2016 года.
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Вторая часть доклада была опубликована в октябре 2019 года. В 85-страничном документе заявлялось о подтверждении выводов американских спецслужб и спецпрокурора Роберта Мюллера в том, что Россия вмешивалась в выборы посредством соцсетей - что неоднократно опровергалось Кремлём и Белым домом.
Спецпрокурор Роберт Мюллер в апреле 2019 года завершил более чем двухлетнее расследование. Он подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США, которые Москва отрицает, однако не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также не пришел к заключению, препятствовал ли Трамп правосудию по ходу расследования.
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