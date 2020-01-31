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Богданов обсудил с послом Франции ситуацию на Ближнем Востоке
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РИА Новости

Богданов обсудил с послом Франции ситуацию на Ближнем Востоке

18:51 31.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкCпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Франции в Москве Пьером Леви ситуацию в Сирии, Ливии и ЦАР, а также обстановку в Персидском заливе, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Встреча состоялась по просьбе французского посла.
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам ближневосточной и африканской повестки дня с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования, складывающуюся ситуацию в Сирии, Ливии, Сахаро-Сахельской зоне и ЦАР", - говорится в сообщении МИД РФ.
"Отдельное внимание было уделено обстановке в Персидском заливе в контексте соответствующих российских концептуальных предложений по созданию системы коллективной безопасности", - подчеркнули в министерстве.
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В июле Россия представила свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. В МИД РФ документ презентовали аккредитованным в Москве представителям арабских государств, Ирана, Турции, "пятерки" постоянных членов СБ ООН, Евросоюза, ЛАГ и стран БРИКС. Меры, предложенные Москвой для укрепления безопасности в регионе, касались отказа от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в странах Залива, создания в регионе демилитаризованных зон, установления "горячих линий", обмена информацией о закупке вооружений и вооруженных силах. Россия также предлагает создать организацию по безопасности, куда бы входили Россия, США, Китай, Индия, Евросоюз и другие заинтересованные стороны.
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Пьер ЛевиОбострение конфликта в ЛивииМихаил БогдановМИД РФФранцияЛивияЦАРСирияРоссияВ мире
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