Богданов обсудил с послом Франции ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Франции в Москве Пьером Леви ситуацию в Сирии, Ливии и ЦАР, а также обстановку в Персидском заливе, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Встреча состоялась по просьбе французского посла.
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам ближневосточной и африканской повестки дня с акцентом на перспективы палестино-израильского урегулирования, складывающуюся ситуацию в Сирии, Ливии, Сахаро-Сахельской зоне и ЦАР", - говорится в сообщении МИД РФ.
"Отдельное внимание было уделено обстановке в Персидском заливе в контексте соответствующих российских концептуальных предложений по созданию системы коллективной безопасности", - подчеркнули в министерстве.
В июле Россия представила свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. В МИД РФ документ презентовали аккредитованным в Москве представителям арабских государств, Ирана, Турции, "пятерки" постоянных членов СБ ООН, Евросоюза, ЛАГ и стран БРИКС. Меры, предложенные Москвой для укрепления безопасности в регионе, касались отказа от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в странах Залива, создания в регионе демилитаризованных зон, установления "горячих линий", обмена информацией о закупке вооружений и вооруженных силах. Россия также предлагает создать организацию по безопасности, куда бы входили Россия, США, Китай, Индия, Евросоюз и другие заинтересованные стороны.